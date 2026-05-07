Świątek wyczekuje debiutu w Rzymie. Nadeszło potwierdzenie. Jest komunikat organizatorów
Iga Świątek po kompletnie nieudanym występie w turnieju WTA 1000 w Madrycie liczy na poprawę w rywalizacji w imprezie tej samej rangi na rzymskich kortach. Polka pierwszy mecz w Wiecznym Mieście rozegra przeciwko dawnej przyjaciółce Catherine McNally. Już wiemy, kiedy Iga wyjdzie na kort. Pojawił się komunikat organizatorów.
Iga Świątek w kwietniu rozpoczęła nowy etap w swojej karierze. Polka zatrudniła w roli pierwszego trenera Francisco Roiga. Hiszpański szkoleniowiec na papierze wydaje się człowiekiem, który powinien być idealny do poukładania tenisa naszej gwiazdy, tym bardziej, że pomaga mu w tym okazjonalnie Rafa Nadal.
Wielkiego idola Świątek zabrakło oczywiście w pierwszych występach Polki pod wodzą Roiga. Mowa o turnieju w Stuttgarcie, który dla Igi zakończył się na ćwierćfinale, a także o rywalizacji bliższej sercu Nadala, a więc tej w Madrycie. Ze stolicy Hiszpanii Polka wyjechała już po drugim meczu.
Świątek wraca do gry. Otworzy dzień na korcie
Szansą na poprawę nastroju ma być dla Igi występ w imprezie rangi tysiąc w Rzymie. Korty w Wiecznym Mieście historycznie Świątek pasują, Polka ma także wyjątkową relację z samym miastem. Na papierze nieźle ułożyła się także dla niej drabinka turniejowa, co powinno pomóc w złapaniu pewności siebie.
Pierwszy krok Świątek musi wykonać w drugiej rundzie. W tej zmierzy się ze swoją przyjaciółką z czasów dzieciństwa - Catherine McNally. Wiemy już, kiedy Polka wyjdzie na kort. Mecz Świątek z Amerykanką odbędzie się w piątek 8 maja 2026 roku o godzinie 11:00.
Polka otworzy dzień na Camp Centrale, a więc korcie głównym kompleksu Foro Italico. Po meczu Igi na kort wyjdą: Alexander Zverev czy powracający do rywalizacji na najwyższym poziomie Novak Djoković. Patrząc na prognozy pogody nie można wykluczyć, że pojawią się problemy przy rozgrywaniu spotkań.