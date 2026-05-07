Świątek wyczekuje debiutu w Rzymie. Nadeszło potwierdzenie. Jest komunikat organizatorów

Rafał Sierhej

Iga Świątek po kompletnie nieudanym występie w turnieju WTA 1000 w Madrycie liczy na poprawę w rywalizacji w imprezie tej samej rangi na rzymskich kortach. Polka pierwszy mecz w Wiecznym Mieście rozegra przeciwko dawnej przyjaciółce Catherine McNally. Już wiemy, kiedy Iga wyjdzie na kort. Pojawił się komunikat organizatorów.

BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Iga Świątek w kwietniu rozpoczęła nowy etap w swojej karierze. Polka zatrudniła w roli pierwszego trenera Francisco Roiga. Hiszpański szkoleniowiec na papierze wydaje się człowiekiem, który powinien być idealny do poukładania tenisa naszej gwiazdy, tym bardziej, że pomaga mu w tym okazjonalnie Rafa Nadal.

Wielkiego idola Świątek zabrakło oczywiście w pierwszych występach Polki pod wodzą Roiga. Mowa o turnieju w Stuttgarcie, który dla Igi zakończył się na ćwierćfinale, a także o rywalizacji bliższej sercu Nadala, a więc tej w Madrycie. Ze stolicy Hiszpanii Polka wyjechała już po drugim meczu.

Szansą na poprawę nastroju ma być dla Igi występ w imprezie rangi tysiąc w Rzymie. Korty w Wiecznym Mieście historycznie Świątek pasują, Polka ma także wyjątkową relację z samym miastem. Na papierze nieźle ułożyła się także dla niej drabinka turniejowa, co powinno pomóc w złapaniu pewności siebie. 

Pierwszy krok Świątek musi wykonać w drugiej rundzie. W tej zmierzy się ze swoją przyjaciółką z czasów dzieciństwa - Catherine McNally. Wiemy już, kiedy Polka wyjdzie na kort. Mecz Świątek z Amerykanką odbędzie się w piątek 8 maja 2026 roku o godzinie 11:00.

Polka otworzy dzień na Camp Centrale, a więc korcie głównym kompleksu Foro Italico. Po meczu Igi na kort wyjdą: Alexander Zverev czy powracający do rywalizacji na najwyższym poziomie Novak Djoković. Patrząc na prognozy pogody nie można wykluczyć, że pojawią się problemy przy rozgrywaniu spotkań.

Iga Świątek wraca do "ustawień fabrycznych". Nowy trener Francisco Roig już ma kłopoty.
Iga Świątek dotarła już na turniej WTA 1000 w Rzymie
Iga Świątek
