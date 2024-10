Świątek z nowym trenerem, ale zarzuty pod adresem Darii Abramowicz wciąż po staremu

Po nieudanym US Open Świątek sukcesywnie wycofywała się z kolejnych startów, co kosztowało ją utratę pozycji liderki rankingu WTA . Tą zostanie oficjalnie 28 października Aryna Sabalenka. W międzyczasie Polka ogłosiła rozstanie z trenerem Tomaszem Wiktorowskim, co stanowiło potwierdzenie domysłów dziennikarzy.

Nowe zarzuty pod adresem psycholożki Igi Świątek. "Fałszywa kobieta"

- Często rozmawiałem z nią na temat dziewczyn i ich problemów. Mówiłem, co według mnie wygląda źle. I teraz tak: gdy rozmawiałem z nią w restauracji albo jakimś podobnym miejscu, byłem przekonany, że to zostanie między nami. W końcu jest psychologiem, tak? Uważałem, że powinna naprawiać sytuację we współpracy ze mną. A ona mnie sprzedała. Mówiła dziewczynom to, co ja mówiłem jej o nich. Praca z kobietami to ciężki kawałek chleba. W pewnych aspektach pani Abramowicz na pewno się przydała, ale większość spartaczyła.