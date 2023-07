Świątek wybrała miejsce ostatniego sprawdzianu przed US Open. Pechowe miasto

Dziś obie zawodniczki dzieli w rankingu 470 punktów - ta różnica może się nieznacznie zmniejszyć lub zwiększyć w niedzielę 30 lipca. Zależy to od wyników 22-latki w turnieju WTA BNP Paribas Warsaw Open, w którym Świątek będzie główną faworytką do zwycięstwa. Maksymalnie przed cyklem imprez za oceanem Polka może mieć przewagę 690 punktów, minimalnie - 410.

Iga Świątek rusza na podbój Ameryki. Tak będzie wyglądał kalendarz Polki

Dla pozycji liderki rankingu znacznie bardziej istotne będą turnieje na kortach twardych w sierpniu - najpierw w Montrealu, później w Mason pod Cincinnati. Oba mają status WTA 1000 "non-Mandatory", co oznacza, że nie są obowiązkowe do rankingu Race. Triumfatorka nie dostaje więc 1000 punktów, jak w np. w Miami czy Rzymie, ale 900. Pnieważ Polka w obu w zeszłym sezonie odpadała już po drugich starciach (z Beatriz Haddad Maią i Madison Keys), nie broni wielu punktów. Nieco więcej do stracenia ma tu Aryna Sabalenka, ona rok temu w Cincinnati Open dotarła do półfinału.