Mikaela Shiffrin zdobyła złoty medal w narciarstwie alpejskim w konkurencji slalomu. Choć w ostatnich latach nie jest u szczytu formy, to na igrzyska była w stanie przygotować się tak dobrze, by pokonać wszystkie swoje rywalki i spełnić kolejne marzenie. Tym razem postanowiła podzielić się swoją inspiracją z Igą Świątek.

Iga Świątek niedługo zacznie grę w Indian Wells

Już w piątek, 6 marca, Iga Świątek rozpocznie zmagania w Indian Wells. Polka w ubiegłym roku dotarła do półfinału, gdzie po zaciętym meczu uległa Mirze Andriejewej. Po drodze pokonywała rywalki, które tym razem również znalazły się w jej części drabinki, czyli Qinwen Cheng i Karolinę Muchovą.

Tym razem już w III rundzie może stanąć twarzą w twarz ze swoją ostatnią pogromczynią z turnieju w Dosze, Marią Sakkari. Pytanie brzmi, czy po poprzedniej porażce Świątek będzie w stanie się pozbierać i pokazać swój najlepszy tenis w miejscu, w którym przecież już wygrywała.

Iga Świątek zamieściła wideo. Mikaela Shiffrin zareagowała

Podobnie jak miało to miejsce przed poprzednimi turniejami, tak i teraz Świątek postanowiła zamieścić swoje zmontowane nagrania z treningów, pokazując tym samym, że jest gotowa na kolejne wyzwania i będzie walczyć o najwyższe cele. W komentarzach pojawiło się mnóstwo wsparcia od kibiców.

Nie od dziś wiadomo, że Świątek jest zaprzyjaźniona z Mikaelą Shiffrin. 30-letnia narciarka alpejska też postanowiła okazać tenisistce swoje wsparcie - wystarczyło jedno słowo po polsku, czyli słynna "Jazda". Zdaje się, że zawodniczka będzie mocno kibicować Polce w nadchodzących dniach.

