Świątek wstawiła nagranie i taka reakcja mistrzyni olimpijskiej. Odpowiedziała po polsku

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Iga Świątek już niedługo rozpocznie grę w Indian Wells. Polka pokazała już gotowość podczas gry w krótkim Pucharze Einsenhowera, gdzie wystąpiła w duecie z Casperem Ruudem i zakończyła grę na półfinale. Wcześniej zamieściła jeszcze swoje nagrania z treningów. Pod jednym z nich zareagować postanowiła tegoroczna mistrzyni olimpijska i dobra przyjaciółka Świątek, Mikaela Shiffrin. Napisała po polsku.

Iga Świątek w czarnej czapce i bluzie ON, siedzi na ławce tenisowej; w tle rozmazane sylwetki osób.
Iga ŚwiątekClive Brunskill/Getty Images/AFPAFP

Mikaela Shiffrin zdobyła złoty medal w narciarstwie alpejskim w konkurencji slalomu. Choć w ostatnich latach nie jest u szczytu formy, to na igrzyska była w stanie przygotować się tak dobrze, by pokonać wszystkie swoje rywalki i spełnić kolejne marzenie. Tym razem postanowiła podzielić się swoją inspiracją z Igą Świątek.

Jest komunikat ws. Świątek. Tuż przed meczem w Indian Wells. Werdykt wydany

Iga Świątek niedługo zacznie grę w Indian Wells

Już w piątek, 6 marca, Iga Świątek rozpocznie zmagania w Indian Wells. Polka w ubiegłym roku dotarła do półfinału, gdzie po zaciętym meczu uległa Mirze Andriejewej. Po drodze pokonywała rywalki, które tym razem również znalazły się w jej części drabinki, czyli Qinwen Cheng i Karolinę Muchovą.

Tym razem już w III rundzie może stanąć twarzą w twarz ze swoją ostatnią pogromczynią z turnieju w Dosze, Marią Sakkari. Pytanie brzmi, czy po poprzedniej porażce Świątek będzie w stanie się pozbierać i pokazać swój najlepszy tenis w miejscu, w którym przecież już wygrywała.

Iga Świątek zamieściła wideo. Mikaela Shiffrin zareagowała

Podobnie jak miało to miejsce przed poprzednimi turniejami, tak i teraz Świątek postanowiła zamieścić swoje zmontowane nagrania z treningów, pokazując tym samym, że jest gotowa na kolejne wyzwania i będzie walczyć o najwyższe cele. W komentarzach pojawiło się mnóstwo wsparcia od kibiców.

Godziny do pierwszego meczu Świątek, a tu takie wyznanie. "Nie wiem dlaczego"

Nie od dziś wiadomo, że Świątek jest zaprzyjaźniona z Mikaelą Shiffrin. 30-letnia narciarka alpejska też postanowiła okazać tenisistce swoje wsparcie - wystarczyło jedno słowo po polsku, czyli słynna "Jazda". Zdaje się, że zawodniczka będzie mocno kibicować Polce w nadchodzących dniach.

Zobacz również:

Lindsey Vonn i Mikaela Shiffrin zareagowały na wpis Igi Świątek po trzeciej rundzie US Open
Iga Świątek

Amerykańskie gwiazdy zachwycone Świątek. Te wiadomości mówią wszystko

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Młoda kobieta uśmiecha się i trzyma mikrofon podczas konferencji prasowej na tle banerów turnieju tenisowego
Iga Świątek AFP
Mikaela Shiffrin
Mikaela ShiffrinAFP
"Tę drużynę napędzi walka o mistrzostwo Polski". Eksperci szczerze o Jagiellonii BiałystokPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja