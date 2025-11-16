Świątek wsparła się na rakiecie, ludzie wstali. Po chwili komunikat od Polki

Tylko początek meczu zwiastował, że Iga Świątek kompletnie zdominuje Gabrielę Lee i, pisząc kolokwialnie, "puści ją na rowerze". Polka prowadziła już 3:0, ale wtedy notowana na 292. miejscu w rankingu WTA Gabriela Lee zaczęła bardziej dochodzić do głosu. Ciężar gatunkowy starcia z wiceliderką światowego rankingu coraz mniej pętał jej nogi, aż chwilowo można było przecierać oczy ze zdziwienia. Iga to jednak klasa światowa - co po raz kolejny udowodniła, tym razem w swoim ostatnim występie w Gorzowie. Ale po kolei…

Aplauz na stojąco. Akcja Igi Świątek, którą skradła serca kibiców

Niespodziewanie nasza gwiazda została przełamana przy swoim drugim podaniu. Wprawdzie ekspresowo odpowiedziała powrotnym breakiem, ale co z tego, skoro drugi raz z rzędu musiała uznać wyższość przeciwniczki, będąc na polu zagrywki (4:2). Świątek jednak zdążyła wszystkich przyzwyczaić, że nie z takich sytuacji potrafi po mistrzowsku wyjść obronną ręką, a przecież ciągle to ona była w komfortowym położeniu.

Zaliczyła "hat-trick plus", po raz czwarty odbierając Lee atut jej serwisu. A następnie przypieczętowała wygraną 6:2.

Ozdobą całego spotkania była ostatnia akcja w gemie otwierającym drugą partię. Obie tenisistki popisały się fenomenalnymi zagraniami, nie tylko do końcowej linii. Imponowała zwłaszcza Lee, potrafiąc posyłać trudne piłki, aż doszło do tego, że przejęła inicjatywę. Jej bekhend po linii zmusił Igę do gry defensywnej, a także umiejętny skrót zmusiły Igę do gry defensywnej. Wiceliderka światowego rankingu uwijała się jak w ukropie, ale potrafiła odwrócić przebieg wymiany, kończąc ją znakomitym forhendem do linii bocznej. Lee została w miejscu jak wryta, kompletnie zaskoczona takim rozwiązaniem. Publiczność wstała i bardzo długo fetowała obie tenisistki, szczególnie swoją ulubienicę.

Z kolei Iga podeszła do ławeczki, przybiła piątkę z kapitanem Dawidem Celtem, po czym wsparła się na rakiecie. Widać było, że ta akcja również dla niej wiązała się ze sporym wydatkiem energetycznym. Gdy Świątek wracała na kort, znów była hołubiona przez kibiców, wznoszących na jej cześć okrzyki.

Wspomniany "rowerek" w końcu jednak nadjechał, choć Lee cały czas nie można było odmówić ambicji. Rumunka walczyła, próbowała przeciwstawić się Świątek, lecz w kluczowych momentach wychodziło, dlaczego jedna z zawodniczek plasuje się na pozycji wiceliderki rankingu WTA.

"Jazda Iga, jazda" - kibice zgrzewali swoją faworytkę i ta, rzeczywiście, dojechała w drugim secie bez straty gema, kończąc mecz kapitalnym skrótem.

- Chcę podziękować, było wspaniale. Szkoda, że tak mało czasu spędziłam na korcie, ale z drugiej strony to dobrze. Czułam pozytywną energię, każda z nas w teamie może to powiedzieć. Ogromnie się cieszę i mam nadzieję, że bedę miała więcej szans, by zagrać w Polsce. Przede mną 13 dni wolnego, w tym 10 dni wakacji. Każdą minutę będę czcić, polecę na Mauritius - zapowiedziała.

- Iga, kochamy cię - krzyknął ktoś z trybun i rozległy się brawa.

Na końcu show zrobił kapitan Dawid Celt, który zapytał publiczność, czy przy rozstrzygniętym meczu z Rumunkami, chcą jeszcze zobaczyć debla. Fani zareagowali z pełną aprobatą, a za moment zapadła definitywna decyzja "na tak".

Z Gorzowa - Artur Gac

