Świątek wskazała ukochany serial. Ależ zaskoczenie. Obejrzała go już dwa razy
Iga Świątek spędza w podróży wiele miesięcy w roku. Czas uprzyjemnia sobie m.in. oglądaniem seriali. Ma kilka ulubionych i chętnie opowiada o tym w trakcie spotkań z mediami. Jeden tytuł przypadł jej do gustu szczególnie, wszystkie odcinki obejrzała już dwa razy. - Spędziłam z nim kilka miesięcy mojego życia. To naprawdę ekscytujące - wyznała któregoś razu, dopytywana o ekranowe fascynacje.
Iga Świątek przebywa w domu tylko kilkadziesiąt dni na przestrzeni roku. Resztę czasu spędza w tourze. Podróżuje, zmieniając kontynenty i strefy czasowe.
Często pytana jest, co robi, kiedy nie wychodzi na kort. Odpowiada chętnie, z niewymuszonym zaangażowaniem. Najczęściej wskazuje na seriale, które ogląda namiętnie. Jej ulubiony tytuł w tym segmencie to komediodramat "Kochane kłopoty" ("Gilmore Girls").
Iga Świątek i magia seriali. "Cały świat o nich mówi, a ja wtedy to ignoruję"
- Mój ulubiony serial jest realistyczny, ma w sobie dużo sarkazmu. Ma postacie, do których można się porównać. Jest dowcipny, ma dużo humoru - nie kryła entuzjazmu Iga w rozmowie z serwisem internetowym WTA.
- Obejrzałam go już dwa razy, więc spędziłam z nim kilka miesięcy mojego życia. To naprawdę ekscytujące, ponieważ za każdym razem, gdy go oglądałam, zauważałam coś innego - podkreśliła najlepsza polska tenisistka.
Co ogląda obecnie? Po pierwszym meczu tegorocznego US Open wreszcie usiadła do "Gry o Tron". To hitowa produkcja utrzymana w duchu fantasy z lat 2011-2019. Świątek zdecydowała się na ten serial ze sporym poślizgiem czasowym.
- Nie oglądam rzeczy, które są popularne w danym momencie. Nie wiem dlaczego. Cały świat o nich mówi, a ja wtedy to ignoruję. Dopiero potem nagle, po kilku miesiącach, samo do mnie przychodzi - wytłumaczyła w trakcie konferencji prasowej.
Obecnie Iga oczekuje na pierwsze spotkanie w China Open. W II rundzie zmierzy się w sobotę z reprezentantką gospodarzy Yue Yuan (56. WTA). Po niedawnym triumfie w turnieju WTA 500 w Seulu raszynianka stawiana jest w roli niekwestionowanej faworytki.