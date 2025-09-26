Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek wskazała ukochany serial. Ależ zaskoczenie. Obejrzała go już dwa razy

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Iga Świątek spędza w podróży wiele miesięcy w roku. Czas uprzyjemnia sobie m.in. oglądaniem seriali. Ma kilka ulubionych i chętnie opowiada o tym w trakcie spotkań z mediami. Jeden tytuł przypadł jej do gustu szczególnie, wszystkie odcinki obejrzała już dwa razy. - Spędziłam z nim kilka miesięcy mojego życia. To naprawdę ekscytujące - wyznała któregoś razu, dopytywana o ekranowe fascynacje.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekAFP

Iga Świątek przebywa w domu tylko kilkadziesiąt dni na przestrzeni roku. Resztę czasu spędza w tourze. Podróżuje, zmieniając kontynenty i strefy czasowe.

Często pytana jest, co robi, kiedy nie wychodzi na kort. Odpowiada chętnie, z niewymuszonym zaangażowaniem. Najczęściej wskazuje na seriale, które ogląda namiętnie. Jej ulubiony tytuł w tym segmencie to komediodramat "Kochane kłopoty" ("Gilmore Girls").

Iga Świątek i magia seriali. "Cały świat o nich mówi, a ja wtedy to ignoruję"

- Mój ulubiony serial jest realistyczny, ma w sobie dużo sarkazmu. Ma postacie, do których można się porównać. Jest dowcipny, ma dużo humoru - nie kryła entuzjazmu Iga w rozmowie z serwisem internetowym WTA.

- Obejrzałam go już dwa razy, więc spędziłam z nim kilka miesięcy mojego życia. To naprawdę ekscytujące, ponieważ za każdym razem, gdy go oglądałam, zauważałam coś innego - podkreśliła najlepsza polska tenisistka.

Czy Mirra Andriejewa (na małym zdj.) zdominuje światowe korty w takim stopniu jak Iga Świątek w ostatnich latach?
Iga Świątek

    Co ogląda obecnie? Po pierwszym meczu tegorocznego US Open wreszcie usiadła do "Gry o Tron". To hitowa produkcja utrzymana w duchu fantasy z lat 2011-2019. Świątek zdecydowała się na ten serial ze sporym poślizgiem czasowym.

    - Nie oglądam rzeczy, które są popularne w danym momencie. Nie wiem dlaczego. Cały świat o nich mówi, a ja wtedy to ignoruję. Dopiero potem nagle, po kilku miesiącach, samo do mnie przychodzi - wytłumaczyła w trakcie konferencji prasowej.

    Obecnie Iga oczekuje na pierwsze spotkanie w China Open. W II rundzie zmierzy się w sobotę z reprezentantką gospodarzy Yue Yuan (56. WTA). Po niedawnym triumfie w turnieju WTA 500 w Seulu raszynianka stawiana jest w roli niekwestionowanej faworytki.

    Iga Świątek była pierwszą triumfatorką China Open po powrocie turnieju na mapę WTA Tour. Peng Shuai zdążyła już pożegnać się z zawodowym tenisem
    Tenis

      US Open 2025: Iga Świątek w ćwierćfinale! [Dzień 9]AP© 2025 Associated Press
      Tenisistka w czarnej odzieży sportowej podczas intensywnego momentu meczu, z wyrazem determinacji na twarzy i zaciśniętą pięścią, w tle rozmyte sylwetki widzów na trybunach.
      Iga ŚwiątekAl BelloAFP
      Zawodniczka tenisowa skoncentrowana na odbiciu piłki, ubrana w białą koszulkę z czarną czapką, w tle rozmazane logo turnieju tenisowego oraz niebieskie tło kortu.
      Iga ŚwiątekAngela WeissAFP
      Sportowiec w stroju tenisowym z rakietą na ramieniu i słuchawkami na uszach, skupiony, w trakcie przechodzenia przez oświetlone różowym światłem pomieszczenie
      Iga Świątek AFP
