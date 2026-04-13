Od pamiętnego przegranego meczu z Magdą Linette minęły już ponad 3 tygodnie. W tym czasie Iga Świątek zdążyła najpierw nieco ochłonąć, a następnie zmienić trenera i pod jego okiem - przy wsparciu Rafy Nadala - przygotowywać się po dalszej części sezonu na słonecznej Majorce.

Pierwsze efekty współpracy Igi Świątek z Francisco Roigiem będziemy mogli obserwować podczas turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, który nasza tenisistka w przeszłości wygrywała już dwukrotnie. Teraz jej forma stanowi jednak spory znak zapytania.

WTA Stuttgart. Iga Świątek pod lupą ekspertów

Powrót byłej liderki rankingu WTA na niemieckie korty pod wodzą nowego szkoleniowca odtrąbił kanał "Tennis Channel", a jego eksperci wzięli pod lupę sytuację Polki zastanawiając się, w czym może pomóc jej doświadczony Hiszpan.

Na to pytanie starała się odpowiedzieć Coco Vandeweghe - była amerykańska tenisistka, będąca niegdyś dziewiątą rakietą świata.

Pomoże jej wnieść do swojej gry regularność. Taki jest hiszpański sposób myślenia. To budowanie punktów, umiejętność używania forhendu i korzystanie z niego dużo częściej w trakcie wymian

Analizując nagrania z treningów Igi Świątek Coco Vandeweghe dopatrzyła się przy tym zmian w jej grze. A mówiąc o nich, wypunktowała to, co do tej pory zawodziło w meczowej rutynie naszej reprezentantki. Chodziło jej głównie o serwis.

- Jej ramię jest luźniejsze. I myślę, że tam spoczywał największy problem jeśli chodzi o mecze z udziałem Igi Świątek. Nie była w stanie wykonać wystarczająco dużo pierwszych serwisów lub złapać na nich kierunku. Właśnie dlatego Sabalenka była w stanie dominować podczas wymian, tak samo jak Rybakina czy inne zawodniczki dysponujące silnym uderzeniem.

Głos w sprawie Igi Świątek zabrał także Paul Annacone, czyli były zawodnik i doświadczony szkoleniowiec, współpracujący między innymi z Rogerem Federerem. Jego zdaniem kluczem w odzyskaniu dawnego blasku Polki będzie pewność siebie i odpowiednie nastawienie mentalne.

Umysł kreuje wątpliwości lub pewność siebie. W przypadku Igi Świątek obecnie są to wątpliwości. Na tym poziomie umysł kieruje ciałem. Nie stała się nagle kimś, kto nie jest świetny. Regularność, o której mówi Coco, jest dokładnie tym, czego potrzebuje. A słuchanie przez tydzień Rafy Nadala u boku Francisco Roiga to genialne połączenie

Po czym zasypał Igę Świątek garścią porad. - Wróć do tego, co robiłaś i rób to tak, jak kiedyś. Po prostu temu zaufaj. Wróć do tego, gdy nie reagowałaś tak bardzo na to, co się działo. Pamiętaj, nie chodzi o cokolwiek, co może ci się przydarzyć, a o to, jak na to zareagujesz. Więc moim zdaniem niewiele chodzi tu o tenis, a o to, co będzie działo się się jej głowie.

