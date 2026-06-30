Świątek wracała po 2:6 w meczu z mistrzynią z Paryża. O wyniku decydował trzeci set

W zeszłym sezonie Iga Świątek zadziwiła tenisowy świat, zdobywając swój pierwszy tytuł od 13 miesięcy właśnie podczas Wimbledonu. Na dodatek nasza reprezentantka dokonała tej sztuki w spektakularnym stylu, pokonując w finale Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Teraz Polka musiała się zmierzyć z presją, jaka towarzyszy obrończyni trofeum. Raszynianka przyznała, że turniej WTA 500 w Bad Homburg nie dał jej takiej pewności siebie, jak przed rokiem. I trudno się temu dziwić - w minionym sezonie dotarła do finału, tym razem zakończyła swój udział już po pierwszym spotkaniu, przegrywając w drugiej rundzie z Emmą Navarro.

W efekcie 25-latka dotarła do Londynu bez wygranego meczu na trawie w tym sezonie. Forma Świątek przed Wimbledonem stanowiła zatem wielką niewiadomą. Pierwszy test nadszedł dziś. Jak przystało na obrończynię tytułu, Iga otwierała wtorkowe zmagania na korcie centralnym. Premierową rywalką okazała się Taylor Townsend - świetna deblistka. Amerykanka zdobyła wielkoszlemowe trofeum m.in. podczas tegorocznego Roland Garros, wygrywając zmagania w parze z Kateriną Siniakovą. Czeszka zagościła w boksie tenisistki z USA podczas dzisiejszego meczu, podobnie Naomi Osaka. Z kolei w Loży Królewskiej zasiadła rodzina Raszynianki: tata Tomasz i siostra Agata.

Wimbledon: Iga Świątek kontra Taylor Townsend w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od podania Townsend. Zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych ruszyła z dużym animuszem. Próbowała zaskakiwać akcjami serwis + wolej oraz agresywnymi returnami. W pierwszym gemie wróciła ze stanu 15-30 i nabrała rozpędu. Po zmianie stron pojawiła się seria break pointów dla Taylor po tym, jak objęła prowadzenie 40-0 na returnie. Potem jednak Świątek rozegrała kilka dobrych akcji, pojawił się też lepszy serwis. Ostatecznie Raszynianka obroniła w sumie pięć okazji na 2:0 i doprowadziła do wyrównania.

W następnych minutach Polka coraz lepiej dostosowywała się do odmiennego stylu gry przeciwniczki. To zaowocowało szybkim przełamaniem dla obrończyni tytułu. Na tym się nie skończyło. 25-latka poszła za ciosem i kolekcjonowała kolejne "oczka". Błyskawicznie zrobiło się 5:1 dla naszej reprezentantki. Set dobiegł końca już w trakcie siódmego rozdania. Początkowo Amerykanka posiadała piłkę na drugiego gema, ale popełniła podwójny błąd i doszło do równowagi. Wtedy Świątek przechyliła losy na swoją korzyść. Partię zamknęło efektowne minięcie Igi po przekątnej. Ostatecznie Polka triumfowała 6:1 w premierowej odsłonie.

Townsend szukała odpowiedzi na starcie drugiej części pojedynku. Wykorzystała moment rozluźnienia po stronie Raszynianki i już na "dzień dobry" Amerykanka uzyskała przełamanie. Po zmianie stron obrończyni tytułu walczyła z dużym poświeceniem w obronie, ale mimo walki na przewagi, ostatecznie nie było powrotnego break pointa dla Świątek. Ten krótki fragment wystarczył do tego, by sytuacja na korcie obróciła się o 180 stopni. Nagle Iga zatraciła dobry rytm, czego dowodem były dwa podwójne błędy serwisowe na koniec trzeciego gema.

Na tablicy wyników błyskawicznie zrobiło się 4:0 dla Taylor. Wynikało to w dużej mierze z błędów po stronie trzeciej rakiety świata. W trakcie piątego rozdania Polka w końcu zdobyła premierowe "oczko" w partii. Mimo to Amerykanka kontrolowała sytuację i już w trakcie ósmego gema doczekała się setboli. Świątek do końca próbowała walczyć, z wyniku 15-40 wyszła na break pointa. Ostatecznie Townsend utrzymała przewagę podwójnego przełamania. Na koniec posłała asa i z zaciśniętą pięścią schodziła na ławeczkę z wynikiem 6:2.

Świątek udała się na przerwę, próbowała się zresetować przed decydującą odsłoną. Tym razem Iga utrzymała podanie na starcie, chociaż... znów było gorąco. Po dwóch podwójnych błędach serwisowych z rzędu, Townsend miała break pointa. Potem pojawiały się kolejne. Panie stoczyły rywalizację, która trwała kilkanaście minut. Najważniejszy punkt rozdania trafił na konto Raszynianki. W następnym fragmencie obie tenisistki dość pewnie dokładały "oczka" przy własnym podaniu. Nasza reprezentantka też podniosła poziom.

W trakcie szóstego gema Świątek posłała bardzo dobry return, po którym pojawiły się dwa break pointy z rzędu dla obrończyni tytułu na 4:2. Podczas kolejnej akcji złapała rywalkę na przy siatce i przełamanie stało się faktem. Gdy wydawało się, że Iga wreszcie złapała wiatr w żagle, nagle znów wróciły problemy z podaniem. Po podwójnym błędzie serwisowym Townsend otrzymała break pointa. Wtedy wkradła się pomyłka Raszynianki w trakcie wymiany.

Po zmianie stron Amerykanka podawała po wyrównanie na 4:4. Wygrała pierwszy punkt, ale kolejne wpadały na konto naszej reprezentantki. Świątek nie miała problemów z domknięciem pojedynku. Pewnie wyserwowała sobie zwycięstwo 6:1, 2:6, 6:3, posyłając na koniec asa. W drugiej rundzie zmierzy się z Karoliną Pliskovą.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Taylor Townsend jest dostępny TUTAJ. Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Iga Świątek, Wimbledon Henry Nicholls AFP

Katerina Siniakova i Taylor Townsend Matthew Stockman/Getty Images AFP

Karolina Pliskova OWEN HAMMOND/Nur Photo AFP





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