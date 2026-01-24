Świątek wracała po 1:6 z Kalinską. Trzeci set rozstrzygnął losy meczu w Melbourne

Iga Świątek dotarła do trzeciej rundy Australian Open bez straty seta, ale po drodze musiała wyjść z kilku opresji. Już premierowej fazie została przetestowana przez Yue Yuan. W pierwszym secie Chinka prowadziła już 5:3. Ostatecznie Raszynianka wygrała tę odsłonę po tie-breaku. Z kolei w pojedynku z Marie Bouzkovą było 3:1 dla Czeszki w drugiej partii. Od tamtej pory 24-latka zgarnęła pięć "oczek" z rzędu i zapewniła sobie awans do 1/16 finału.

Dziś Polkę czekał pierwszy sprawdzian z rozstawioną przeciwniczką. Na jej drodze znalazła się turniejowa "31" - Anna Kalinska. To tenisistka, która przez swój niewygodny styl gry potrafiła w przeszłości sprawiać problemy mistrzyni ubiegłorocznego Wimbledonu. Przekonaliśmy się o tym m.in. w trzeciej rundzie US Open 2025, kiedy było już 5:1 dla Rosjanki w premierowym secie. Ostatecznie Iga wygrała tamto spotkanie bez straty partii i wyszła na prowadzenie 2-1 w zestawieniu H2H. W sobotę Świątek dostała szansę na poprawienie tego bilansu. W związku z ogromnymi upałami w Melbourne, organizatorzy podjęli decyzję o rozegraniu tego starcia pod dachem.

Australian Open: Iga Świątek - Anna Kalinska w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu naszej reprezentantki. Polka od pierwszej akcji starała się przejmować inicjatywę w wymianach, chcąc narzucić własny styl gry. W premierowym rozdaniu turniejowa "2" nie straciła ani jednego punktu. Po zmianie stron obserwowaliśmy walkę na przewagi, mimo że Kalinska prowadziła już 40-15. Po kilku szansach dla Rosjanki na wyrównanie, przyszedł break point dla Świątek. 24-latka lepiej wytrzymała akcję. Anna posłała piłkę w siatkę i doszło do przełamania. Chwilę później zrobiło się 3:0 dla Igi. Po czwartym gemie zawodniczka rozstawiona z "31" zagościła na tablicy wyników. Lepiej trafiała pierwszym podaniem i to pozwoliło jej na łatwe zgarnięcie premierowego "oczka".

Nasza tenisistka robiła jednak wszystko, by rywalka miała problem ze złapaniem dobrego rytmu na dłuższą metę. Gdy tylko miała okazję do rozrzucić Kalinską po korcie, starała się to robić. To zaowocowało dwoma break pointami z rzędu dla Raszynianki na 5:1. Pierwszego Rosjanka obroniła, ale przy drugim już nie dała rady. Świątek serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Wykonała swoje zadanie bez zarzutu, m.in. dzięki wciąż dobrze funkcjonującemu podaniu. Wiceliderka rankingu WTA wygrała partię 6:1. W przerwie Anna poprosiła o przerwę medyczną, narzekając na ból pleców.

Po powrocie do gry nasza reprezentantka próbowała kontynuować wywieranie presji na rywalce. Prowadziła 30-15 przy serwisie turniejowej "31", ale ostatecznie Kalinska zdołała utrzymać swoje podanie. Po zmianie stron Iga po raz pierwszy w meczu została przetestowana w swoim gemie. Anna doczekała się premierowego break pointa. Nasza reprezentantka zaryzykowała "dwójką" i wymusiła błąd na przeciwniczce z returnu. Po chwili Rosjanka trafiła już w kort, nie do odbioru. Dzięki temu dostała drugą piłkę na 2:0. Raszyniance znów zabrakło pierwszego podania i tym razem nie zdołała się już wyratować.

Świątek od razu rzuciła się w pogoń. Ponownie starała się rozrzucać Kalinską po całej szerokości, gdy tylko była ku temu okazja. Polka zaprezentowała skuteczną grę w końcówce trzeciego rozdania, co zaowocowało powrotnym przełamaniem. Po chwili mistrzyni ubiegłorocznego Wimbledonu znów wplątała się w problemy, trochę na własne życzenie. Przy stanie 15-15 popełniła zaskakujący błąd przy drive volley'u i to otworzyło Annie szansę do uzyskania break pointa. Iga zagrała w siatkę i Rosjanka powróciła do dwóch "oczek" przewagi.

W trakcie piątego rozdania wiceliderka rankingu WTA miała swoje piłki, by przedłużyć korzystną passę returnujących. Świątek nie wykorzystała jednak żadnej z trzech okazji na przełamanie. Po stronie naszej reprezentantki dało się zauważyć więcej błędów, które napędzały rywalkę do lepszej gry. Kalinska złapała odpowiedni rytm gry. Nie tylko utrzymała swoje podanie na 4:1, ale poszła za tym seria dziewięciu wygranych akcji z rzędu. To sprawiło, że Anna otrzymała trzy setbole z rzędu w siódmym gemie. Wykorzystała ostatniego z nich i wynikiem 6:1 doprowadziła do decydującej odsłony pojedynku.

Tym razem to Iga skorzystała z przerwy medycznej po secie, miała problem z odciskami na palcach u dłoni. Po kilku minutach to nasza reprezentantka inaugurowała rywalizację w trzeciej partii. Zaczęło się dobrze, od 40-0 dla ubiegłorocznej półfinalistki. Później Świątek popełniła jednak dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu, przez co zrobiło się nieco bardziej nerwowo. Na szczęście Raszynianka wytrzymała kluczową akcję i rozpoczęła od prowadzenia. Po zmianie stron powtórzyła się sytuacja z premierowej odsłony. W trakcie drugiego rozdania wiceliderka rankingu WTA dobrała się do podania Kalinskiej po kapitalnej wymianie, zakończonej bekhendem wzdłuż linii.

Co ważne, mistrzyni ubiegłorocznego Wimbledonu potwierdziła przewagę przełamania i wyszła na 3:0. To był niezwykle istotny fragment, bowiem znów odwróciło się momentum na korcie. Tym razem to Świątek znajdowała się na fali, a po Annie dało się zauważyć coraz większą bezradność. Rosjanka próbowała jeszcze wrócić ze stanu 0-40 po własnym podaniu. Po tym, jak popełniła błąd przy trzecim break poincie, nie mogła uwierzyć, że piłka po jej zagraniu wypadła poza kort.

Nasza reprezentantka dość pewnie zmierzała w kierunku czwartej rundy. Ostatecznie udało się zamknąć spotkanie w trakcie siódmego rozdania, broniąc po drodze trzy break pointy. Iga triumfowała w całym meczu 6:1, 1:6, 6:1. Niespodziewaną przeciwniczką Polki w batalii o ćwierćfinał będzie Maddison Inglis. Zawodniczka gospodarzy zameldowała się w najlepszej "16" po wycofaniu się Naomi Osaki.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Anna Kalinska jest dostępny TUTAJ. Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

