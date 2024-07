Świątek wraca na Wimbledon, a tu padło wprost. "Jest jej trudniej"

2 lipca Iga Świątek rozpocznie swoje zmagania na wielkoszlemowym Wimbledonie - dokładnie w drugim dniu trwania prestiżowej rywalizacji Polka spróbuje swoich sił przeciwko Sofii Kenin, "starej znajomej" z jednego z finałów Rolanda Garrosa w poprzednich sezonach. O ile nikt nie ma przy tym wątpliwości, że raszynianka na paryskiej mączce jest niemalże nie do powstrzymania, o tyle na trawiastych kortach, takich jak te w Londynie, gra nie przychodzi jej już tak łatwo. Zwróciła na to uwagę swego czasu chociażby legenda tenisa Martina Navratilova, która przy okazji... podpowiada liderce światowego rankingu, co może polepszyć.