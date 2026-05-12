Świątek wprost ws. Wiktorowskiego. Wypaliła do mikrofonu zaraz po meczu

Kibice i eksperci są właściwie zgodni - to był jeden z najlepszych meczów Igi Świątek w tym roku. W trwającym turnieju w Rzymie Polka w świetnym stylu pokonała Naomi Osakę 6:2, 6:1, dzięki czemu zapewniła sobie awans do ćwierćfinału Internazionali d'Italia. Tam czeka już na nią starcie z Jessicą Pegulą. Spotkanie zaplanowano na środę 13 maja na godzinę 13.00.

Tymczasem wciąż wybrzmiewają echa wygranego pojedynku z Japonką. Zwłaszcza, że miał on dodatkowy smaczek. W boksie Osaki zasiadł bowiem Tomasz Wiktorowski, były szkoleniowiec Świątek. Ich zawodowe losy rozeszły się w październiku 2024 roku, lecz temat wieloletniej i pełnej sukcesów współpracy cyklicznie wraca. Teraz przydarzyła się okazja, by wprost zapytać Igę o ekstrenera.

Świątek zapytana o Wiktorowskiego. Tak odpowiedziała

W trakcie pomeczowej konferencji prasowej Mateusz Stańczyk z Interii Sport zapytał Świątek o uczucie towarzyszące jej w chwili, w której przyszło zmierzyć się na korcie z zawodniczką szkoloną przez jej byłego trenera. "Na pewno to jest specyficzne, ale raczej koncentruję się na tym, co mam do zrobienia na korcie - czy to jak gram przeciwko przyjaciółkom czy przeciwko komuś, kto ma w sztabie mojego byłego współpracownika. Miałam swoją pracę do zrobienia, więc nie było czasu na myślenie o rzeczach, które nie do końca miały znaczenie" - stwierdziła tenisistka.

Prawda jest taka, że gra się z przeciwniczką, a nie z trenerem

To jednak nie zamknęło tematu. Od innego przedstawiciela mediów padło jeszcze jedno pytanie o Wiktorowskiego. Dociekano, czy Iga nie czuła się trochę bardziej zmobilizowana, widząc w przeciwnym boksie byłego szkoleniowca. "Ogólnie jestem mocno zmobilizowana, więc nie. Prędzej zastanawiałam się, co mógłby powiedzieć Naomi, czego nie wiedziałby inny trener. Ale raczej byłam skupiona na sobie przez cały mecz" - stwierdziła.

To był pierwszy raz, gdy miała okazję zmierzyć się z Osaką trenowaną przez Wiktorowskiego. Japonka i polski szkoleniowiec rozpoczęli współpracę w lipcu zeszłego roku, a Iga i Naomi poprzedni mecz zagrały w turnieju Roland Garros w 2024 roku. Wówczas także wygrała Polka, lecz po dłuższej i bardziej wyrównanej batalii, z wynikiem 7:6, 1:6, 7:5.

Czym, według Świątek, różniły się tamten i obecny mecz? "Wydaje mi się, że kluczową rolę odegrały warunki. Tu i tu grałyśmy wieczorem, ale w Paryżu było to pod zamkniętym dachem, więc piłka leciała trochę inaczej, szybciej. Nie pamiętam dokładnie tamtego meczu, ale na pewno nie byłam wtedy jeszcze taka do końca 'wgrana' w turniej i przyznam, że nie spodziewałam się tak zaciętego meczu już w drugiej rundzie. Tutaj już czuję się w meczowym rytmie i wiedziałam, że czasami mogę pozwolić sobie na więcej. Lepiej czułam, co mogę zrobić, a co nie" - podsumowała.

