Najbardziej lubię książki obyczajowe i historyczne, ale fikcję, więc książki powiązane lekko z historią. Mam poczucie, że czegoś się uczę, bo faktycznie czasy historyczne są w nich dobrze opisane, na przykład to, jak ludzie wtedy żyli. Tak więc poza przyjemnością, czegoś się dowiaduję. Ciężko mi znaleźć postać literacką, z którą się utożsamiam. Ale staram się czerpać z tych postaci to, co akurat w danym momencie mi pasuje. Na przykład gdy za dużo myślę i analizuję rzeczy, to myślę sobie o tym, żeby być jak Scarlett O'Hara

~ przyznała.