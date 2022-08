W drugiej rundzie turnieju w Cincinnati (dla Polki był to pierwszy mecz podczas tegorocznej odsłony tej imprezy) Iga Świątek nie bez problemów pokonała Amerykankę Sloane Stephens 6:4, 7:5. Polka potrzebowała godziny i 40 minut, by rozprawić się z rywalką, lecz ostatecznie była zadowolona z awansu do kolejnej rundy, w której zmierzy się z Madison Keys.

- Cieszę się, że dobrze wystartowałam i to w obu setach. Miałam pewne problemy, by zamknąć je wcześniej, ale jestem szczęśliwa, że w tych ważnych momentach byłam w stanie ponownie się skupić - powiedziała Iga Świątek w rozmowie po meczu.

Tenis: Iga Świątek zanotowała 50. zwycięstwo w sezonie

Oficjalny portal WTA podkreśla, że triumf nad Sloane Stephens był dla Igi Świątek 50. zwycięstwem w sezonie. Co warte zaznaczenia w drodze do tego wyjątkowego "kamienia milowego" nasza liderka rankingu zanotowała tylko sześć porażek. Co interesujące, nie przegrała przy tym meczu, gdy była górą w pierwszym secie, a do takiej sytuacji dochodziło 33 razy.

Z okazji 50. wygranej w 2022 roku Iga Świątek została poproszona o to, by wskazać na swoje najlepsze jej zdaniem zwycięstwa. - Cóż, na pewno te mecze w Indian Wells. Te trzysetowe przeciwko Simonie Halep i Angelique Kerber. Tak, te spotkania były dość zdradliwe, ale było tak też na Australian Open, gdy byłam w stanie wrócić do gry po porażce w pierwszym secie. To wiele mi dało - przyznała Iga Świątek.