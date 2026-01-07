Świątek wprost. Niebywałe, jak potraktowała rywalkę. Tak ją nazwała

Tenisowa reprezentacja Polski znów zachwyca swoją grą na turnieju United Cup w Australii. Nasza kadra przeszła przez fazę grupową bez porażki w choćby jednym pojedynczym spotkaniu, pokonując 3:0 najpierw Niemcy, a później Holandię.

To zasługa kapitalnej gry Igi Świątek i Huberta Hurkacza w grze pojedynczej oraz równie skutecznych popisów Katarzyny Kawy oraz Jana Zielińskiego w mikście.

Okazałe triumfy pozwoliły "Biało-Czerwonym" zająć pierwsze miejsce w grupie, której mecze rozgrywane były w Sydney i zapewniły nam awans do ćwierćfinału, w którym na polską delegację czekać będzie reprezentacja gospodarzy - Australia.

W piątkowym starciu Iga Świątek będzie mogła wyśrubować swoją i tak już genialną statystykę. Wiceliderka rankingu WTA wygrała 87,5 procenta wszystkich dotychczasowych meczów singlowych na United Cup. Jej kolejną przeciwniczką ma być zajmująca 32. miejsce w światowym zestawieniu Maya Joint.

Tenis: United Cup. Iga Świątek wprost o swojej najbliższej rywalce

Podczas konferencji prasowej po potyczce z Holandią Iga Świątek została zapytana o postać 19-latki i swoje wspomnienia z tego etapu kariery, na którym znajduje się obecnie młoda Australijka. Jak się okazuje, nasza 24-latka świetnie go wspomina.

Nigdy nie myślałam o sobie, że jestem wschodzącą gwiazdą lub coś w tym stylu. Po prostu próbowałam grać najlepiej, jak umiem, jako underdog. Szczerze mówiąc, to była dobra zabawa. Tęsknię za tamtymi dniami

I dodała: - Pamiętam, gdy mierzyłam się z Ashleigh Barty. Czułam, jak jest dobra, gdy była numerem jeden na świecie. Była niezwykle solidna. Inspirowała mnie. Pozycja rozwijającej się zawodniczki, mającej świeżość, to coś świetnego. To moment, w którym najbardziej rozwijasz swoją grę.

A następnie zaczęła mówić wprost o swojej najbliższej rywalce, w niezwykle ciepły sposób komplementując Mayę Joint.

- Ona jest właśnie na takim etapie swojej kariery i radzi sobie świetnie. Wygląda na bardzo inteligentną i skromną osobę. A to moim zdaniem także jest ważne. Życzę jej wszystkiego najlepszego, ale nie za dwa dni - powiedziała Iga Świątek, puentując uśmiechem swoją wypowiedź.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek PIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News