Świątek wprawiła Keys w osłupienie. Taki moment, takie zagranie, szaleństwo

Dlatego też kibice raz na jakiś czas narzekają na to, że w grze Polki brakuje tego typu zmian rytmu. Gdy więc w jakimś meczu tego typu zagranie ze strony Igi się pojawia, to fani automatycznie wpadają w zachwyt, bo zwykle, gdy już liderka rankingu WTA sięga po skrót, to robi to dobrze i wygrywa punkt po takich technicznych zabawach. Wystarczy przypomnieć sobie choćby WTA Finals, gdzie w jednym z meczów w wietrznej meksykańskiej pogodzie Świątek zagrała zjawiskowy skrót tuż za samą siatkę.