Świątek wpadła w pułapkę. Arcytrudna decyzja. Jej partner nie chce o tym słyszeć

Łukasz Żurek

Oprac.: Łukasz Żurek

Iga Świątek wystartuje w rozpoczynającym się za tydzień US Open, ale... być może nie w takim wymiarze, jak wcześniej planowała. Sytuację komplikuje jej niedzielny awans do finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. O tytuł Polka zagra dopiero w poniedziałek, a tymczasem już następnego dnia w Nowym Jorku rozpoczyna się rywalizacja mikstów. Niewykluczone, że trzecia rakieta świata będzie musiała zrezygnować z tej części imprezy.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekMinas PanagiotakisAFP

Iga Świątek w amerykańskim stanie Ohio czuje się wyśmienicie. W dwóch poprzednich edycjach WTA 1000 Cincinnati docierała do półfinału. Teraz poszła krok dalej i już jutro stanie przed szansą wywalczenia drugiego tytułu w tym sezonie.

W boju o finał Polka zmierzyła się ze znakomicie dysponowaną w ostatnich dniach Jeleną Rybakiną. W pierwszym secie Kazaszka prowadziła 5:3, ale potem oddała cztery gemy z rzędu. Do drugiej odsłony Iga przystąpiła na wyższym poziomie koncentracji i ostatecznie wygrała pojedynek 7:5, 6:3.

Iga Świątek z potężnym dylematem. Kluczowa decyzja zapadnie lada dzień

W poniedziałkowym starciu o tytuł raszynianka zmierzy się z Jasmine Paolini. I ponownie wyjdzie do tej konfrontacji w roli faworytki (początek nie przed północą polskiego czasu). Ale już teraz wiadomo, że będzie miała problem... zaraz po ostatniej piłce.

Świątek musi podjąć newralgiczną decyzję. Zostać przy wcześniej ustalonych planach czy poddać jej gruntownej korekcie? Zachowanie status quo oznacza udział w rywalizacji miksta US Open, która rozpoczyna się już we wtorek.

    Brak czasu na regenerację i przystąpienie do gry "z marszu" może odbić się negatywnie na późniejszej dyspozycji Polki w turnieju singlistek. Coraz głośniej spekuluje się zatem na temat spodziewanej rezygnacji z gry mieszanej na obiektach Flushing Meadows. Taki wariant wydaje się w tym momencie najbardziej rozsądny.

    Na decyzję polskiej tenisistki z niepokojem czeka Casper Ruud, który na korcie ma stworzyć z nią parę. Turniej miksta będzie rozgrywany w tym roku w zupełnie nowym formacie. Do rywalizacji przystąpi 16 duetów utworzonych przez czołowe zawodniczki i zawodników świata.

    Zwycięska para zgarnie rekordowo wysoką nagrodę: okrągły milion dolarów.

      Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati OpenAP© 2025 Associated Press
      Zawodniczka tenisowa w sportowym stroju z rakietą w dłoni, pokazująca silne emocje i triumf podczas meczu, w tle rozmyta publiczność.
      Iga Świątek celebrująca zwycięstwo nad Jeleną Rybakiną w półfinale turnieju WTA 1000 w CincinnatiMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
      Tenisistka w sportowym stroju i czapce z daszkiem trzyma rakietę tenisową, unosząc ramiona w geście niezrozumienia lub frustracji, w tle widoczna widownia na stadionie tenisowym.
      Iga ŚwiątekFoto OlimpikAFP
      Zawodniczka podczas gry w tenisa, skoncentrowana na odbiciu piłki, ubrana w sportowy strój oraz czapkę, w tle widoczne nieostre napisy sponsorów na niebieskiej ścianie kortu.
      Iga ŚwiątekFoto OlimpikAFP

