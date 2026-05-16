To już koniec, po czterech latach gry w barwach FC Barcelona hiszpański rozdział kariery Roberta Lewandowskiego dobiega końca. Jego ostatni akapit będzie stanowił najprawdopodobniej niedzielny mecz z Realem Betis, podczas którego polski napastnik pożegna się z fanami zgromadzonymi na Camp Nou.

"Przybył jako gwiazda. Odchodzi jako legenda" - w tych słowach FC Barcelona żegna polskiego napastnika. A on sam, ogłaszając że ostatecznie nie przedłuży swojego kontraktu, wystosował wzruszający i wiele mówiący komunikat.

Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas pójść dalej. Odchodzę z poczuciem wypełnionej misji. 4 sezony, 3 mistrzostwa

- Nigdy nie zapomnę miłości, którą otrzymałem od fanów od pierwszego dnia. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze w ciągu tych pięknych czterech lat. Specjalne podziękowania kieruję do prezesa Laporty, za to, że dał mi szansę, by przeżyć najbardziej niezwykły rozdział w mojej karierze. Barca powróciła tam, gdzie jej miejsce - dodał polski napastnik.

Robert Lewandowski żegna się z FC Barcelona. Iga Świątek reaguje na komunikat

Na wpis Roberta Lewandowskiego zareagowała nasza najlepsza tenisistka Iga Świątek. Była liderka rankingu WTA nie potrzebowała wielu słów, by w pełni oddać to, jak niezwykłym sportowcem, także dla niej, jest 37-latek.

Legenda, wzór do naśladowania

Zaznaczyła przy tym, że z Robertem Lewandowskim poza wspomnieniami i wspólnymi spotkaniami łączą ją także... zobowiązania sponsorskie.

Iga Świątek zareagowała na odejście Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona

Do dziś najbardziej pamiętnym momentem, który łączy Igę Świątek z Robertem Lewandowskim, są sceny z finału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa z 2022 roku. Nasz zawodnik oglądał wówczas z trybun popis swojej rodaczki z finale z Coco Gauff, a następnie osobiście pogratulował jej sukcesu. Hitem stało się zdjęcie zaskoczonej tenisistki, która nie spodziewała się widoku "Lewego" tuż przy korcie.

