Iga Świątek rozpoczęła sezon na kortach twardych od wygranej w turnieju w Warszawie , gdzie zaprezentowała się przed polską publicznością. Liderka rankingu WTA w drodze do finału pokonała Niginę Abduraimovą, Claire Liu, Lindę Noskovą i Yaninę Wickmayer, nie tracąc nawet jednego seta. A w boju o zwycięstwo dała bolesną lekcję tenisa Laurze Siegemund, pozwalając Niemce na ugranie zaledwie jednego gema.

Raszynianka po finałowym starciu przyznała, że gra w Warszawie była dla niej dużym wyzwaniem , ponieważ jej ojciec był zaangażowany w organizację turnieju, przez co warszawska impreza była częstym tematem rozmów w jej domu. I wprost stwierdziła, że stresowała się swoimi występami .

~ mówiła zwracając się do kibiców.

Dziwi mnie to, ale ten turniej jest na równym poziomie stresu jak Roland Garros, więc jestem z siebie dumna, że udało mi się to przetrwać, a nie stałoby się tak bez waszego wsparcia. Dziękuję bardzo

Iga Świątek już w Montrealu. Polka wkrótce rozpoczyna turniej

Świątek po wygranej w Warszawie poleciała do Kanady, gdzie wystartuje w turnieju WTA 1000 w Montrealu. Impreza jest jednym z etapów przygotowań do US Open, podczas którego 22-latka będzie broniła tytułu wywalczonego przed rokiem. Obecność pierwszej rakiety świata od pierwszych dni wzbudza duże zainteresowanie wśród kibiców i lokalnych mediów, a w serwisach społecznościowych krąży już wiele nagrań z udziałem Polki trenującej na korcie.