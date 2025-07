Po zwycięstwie na Wimbledonie, Iga Świątek powróciła na podium rankingu WTA, zrzucając z niego Jessicę Pegulę. Co ciekawe, Amerykanka jako ostatnia pokonała raszyniankę. Miało to miejsce tuż przed wielkoszlemową rywalizacją w Londynie, podczas finału imprezy rangi "500" w Bad Homburg. Później Amerykanka doświadczyła jednak ogromnego rozczarowania w stolicy Wielkiej Brytanii. Odpadła już po pierwszym meczu, sensacyjnie ulegając Elisabeccie Cocciaretto. od tamtej pory nie widzieliśmy reprezentantki Stanów Zjednoczonych w żadnych rozgrywkach. Aż do dziś, kiedy to zmierzyła się Leylah Fernandez.