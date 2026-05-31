Obchodząca dziś 25. urodziny Iga Świątek dotarła do najlepszej "16" Roland Garros 2026 bez straty seta. Z każdym kolejnym spotkaniem musiała jednak mierzyć się z coraz większym wyzwaniem. Najwięcej problemów sprawiła jej rodaczka - Magda Linette. Poznanianka dzielnie dotrzymywała kroku Raszyniance, w pierwszym secie było nawet 4:3 dla 34-latki. Od tamtej pory trzecia rakieta świata zgarnęła siedem z ośmiu gemów i przejęła kontrolę nad wydarzeniami. Starsza z naszych reprezentantek odrobiła jeszcze jednego breaka w drugiej partii, ale na więcej Świątek już nie pozwoliła. Czterokrotna mistrzyni imprezy triumfowała 6:4, 6:4.

W dniu urodzin Igę czekało w teorii jeszcze trudniejsze zadanie. Po drugiej stronie siatki zameldowała się tenisistka, która była do tej pory niepokonana w tym sezonie na mączce. Mowa o Marcie Kostiuk, notującej serię 15 zwycięstw z rzędu. Odkąd Ukrainka pokonała Magdę Linette podczas BJK Cup w Gliwicach, potem wygrała turnieje WTA 250 w Rouen i "1000" w Madrycie. W trakcie Roland Garros straciła jednego seta, odwracając losy meczu drugiej rundy z Katie Volynets. Dotychczas Świątek i Kostiuk rozegrały trzy bezpośrednie spotkania, każde z nich Iga zgarniała wynikiem 2-0 w partiach. Teraz zawodniczka naszych wschodnich sąsiadów posiadała w teorii największe szanse do tego, by postawić się Raszyniance. Mimo to wg przedmeczowych notowań to nasza reprezentantka wciąż była wyraźną faworytką. Dodatkowy ciekawy wątek stanowił fakt, że trenerką Marty jest Polka - Sandra Zaniewska.

Roland Garros: Iga Świątek kontra Marta Kostiuk w czwartej rundzie

Panie wyszły na Court Philippe-Chatrier tuż po godz. 11:00. Dziś, po raz pierwszy od rozpoczęcia głównych zmagań, w Paryżu zrobiło się trochę chłodniej. To oznaczało także zmianę dla zawodniczek - mniejszy odskok piłek, trochę wolniejsze tempo. Zawodniczki musiały zatem szybko dostosować się do nieco innych warunków. Już premierowy gem, przy serwisie Kostiuk, przyniósł długą rywalizację. Było trochę nerwów, błędnych zagrań. Pojawił się też break point dla Świątek, ale ostatecznie Marta utrzymała podanie. Po zmianie stron Iga pewniej zachowała serwis, wyrównując na 1:1. W trzecim gemie Polka nie wykorzystała dobrej szansy do tego, by wywalczyć sobie trzy okazje z rzędu na przełamanie. Ukrainka wyszła z opresji w wymianie, wróciła ze stanu 0-30 i znów znalazła się z przodu.

W trakcie czwartego rozdania zobaczyliśmy pierwsze większe emocje przy serwisie Raszynianki. Od stanu 40-15 wkradły się dwa błędy Polki, doszło do równowagi. Ostatecznie trzecia rakieta świata nie musiała bronić break pointów. Pierwsze przełamanie nastąpiło w siódmym gemie. Doszło do niego w nietypowych okolicznościach. Początkowo Kostiuk prowadziła 30-0, po dobrej grze. Potem wkradły się trzy błędy, które dały Świątek break pointa. Wówczas Polka dopełniła dzieła, po najlepszej akcji meczu. Niestety po zmianie stron Iga wypuściła to, co sobie wcześniej wypracowała. Raszynianka zanotowała rozdanie pełne błędów, nie zdobyła choćby jednego punktu. To oznaczało kolejny remis w tym spotkaniu.

Festiwal przełamań trwał. W dziewiątym gemie najpierw było 40-15 dla trzeciej rakiety świata, potem wkradły się dwa głęby, po których Świątek okazywała spore niezadowolenie. Następnie obserwowaliśmy piłkę na piąte "oczko" Kostiuk. Ostatecznie Ukrainka straciła jednak serwis, po znów lepszym fragmencie gry w wykonaniu Igi. Przy stanie 5:4 Raszynianka serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Niestety, nasza reprezentantka znów notowała pomyłki, które nie pozwoliły jej na zachowanie podania. Przed zmianą stron Marta zagwarantowała sobie co najmniej tie-breaka. Miała przy tym trochę szczęścia, bo po jednym smeczu piłka przeszła po taśmie na stronę trzeciej rakiety świata i uniknęła break pointa.

Świątek znalazła się pod presją. By pozostać w grze o wygraną w partii, musiała utrzymać podanie - coś, co nie przydarzyło się Idze w poprzednich kilku minutach. I czuć było ogromną nerwowość, od samego początku rozdania. Szybko zrobiło się 0-30 z perspektywy Raszynianki. Potem udało się wyrównać na 30-30, ale po drugim podwójnym błędzie serwisowym w tym gemie zobaczyliśmy setbola dla Ukrainki. Niestety, Polka dała się minąć w trakcie wymiany i w ten oto sposób partia zakończyła się zwycięstwem Kostiuk 7:5. Dla Marty był to pierwszy wygrany set w bezpośrednich starciach z naszą tenisistką. W premierowej odsłonie czterokrotna triumfatorka Roland Garros popełniła aż 25 niewymuszonych błędów.

Iga udała się na kilka minut do szatni, by spróbować zresetować się przed drugą częścią spotkania. Przerwa pomogła Świątek. Już na "dzień dobry" przełamała rywalkę po bardzo dobrym gemie. Problem Raszynianki polegał jednak na tym, że po raz trzeci w tym meczu nie potwierdziła tego własnym podaniem. Mimo okazji na 2:0, nie utrzymała serwisu. Chwilę później nasza reprezentantka posiadała w sumie trzy break pointy, jednak żadnego z nich nie wykorzystała. To oznaczało, że po zmianie stron Polkę czeka kolejny test - musiała w końcu utrzymać serwis, by nie dać uciec przeciwniczce. Niestety, Raszynianka nadal wyglądała na totalnie rozregulowaną przy podaniu. Nie wygrała punktu i przez to zrobiło się 3:1 dla Kostiuk.

Niestety, Iga już się nie podniosła z tej spirali, w którą się zaplątała. Ukrainka czuła coraz większą swobodę i zdominowała końcówkę spotkania. Ostatecznie Świątek nie zdobyła już ani jednego "oczka" do finiszu pojedynku. Marta zrewanżowała za poprzednie porażki z Raszynianką, wygrywając 7:5, 6:1. Po ostatniej piłce Sandrę Zaniewską ogarnęła ogromna radość. Trudno się dziwić, bo jej podopieczna zameldowała się w ćwierćfinale. Zagra w nim z Eliną Switoliną albo Belindą Bencic.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Marta Kostiuk jest dostępny TUTAJ. Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Iga Świątek TERESA SUAREZ/EPA PAP

Marta Kostiuk OSCAR DEL POZO AFP

Iga Świątek ALBERTO PIZZOLI AFP





Magda Linette - Marta Kostiuk. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport