Świątek walczyła z mistrzynią z Osaki. 72 minuty starcia podczas United Cup

Po tym, jak Hubert Hurkacz pokonał Tallona Griekspoora, nasza reprezentacja posiadała już pewny awans do ćwierćfinału United Cup. Mimo to Iga Świątek wciąż miała o co walczyć, bowiem stawką były kolejne punkty do rankingu WTA oraz dodatkowa premia finansowa. Rywalką Raszynianki w dzisiejszej potyczce okazała się Suzan Lamens - triumfatorka imprezy rangi "250" w Osace z sezonu 2024. Ostateczne rozstrzygnięcie w tym meczu poznaliśmy po 72 minutach gry.

Tenisistka w białej koszulce i czerwonej spódnicy trzyma rakietę tenisową, przygotowując się do zagrania piłki na korcie podczas meczu. Wyraz skupienia i determinacji na twarzy zawodniczki.
Iga Świątek rywalizowała z Suzan Lamens podczas United CupIZHAR KHANAFP

Nasza reprezentacja miała znakomitą pozycję wyjściową przed ostatnią kolejną fazy grupowej United Cup. Polacy potrzebowali co najmniej jednego wygranego spotkania albo zdobycia trzech setów w rywalizacji z Holandią, by wygrać grupę i zapewnić sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału. Wszystko w tej kwestii wyjaśniło się już po meczu Huberta Hurkacza z Tallonem Griekspoorem. Wrocławianin rozegrał kolejne imponujące spotkanie, ponownie świetnie serwował. Ostatecznie zwyciężył 6:3, 7:6(4) i wywalczył bilet do najlepszej "8" dla całego teamu.

    Mimo rozstrzygniętej sytuacji w grupie, rywalizacja z Holandią ciągle trwała. Po kilkunastu minutach na kort wyszła Iga Świątek. Raszynianka zmierzyła się z Suzan Lamens, z którą miała okazję spotkać się w drugiej rundzie US Open 2025. Wtedy rywalka wiceliderki rankingu niespodziewanie urwała seta. Ostatecznie to jednak Polka wygrała pojedynek 6:1, 4:6, 6:4. Teraz batalia z mistrzynią turnieju WTA 250 w Osace z 2024 roku miała mniejszy ciężar gatunkowy, chociaż wciąż było o co grać - Świątek wciąż posiadała szansę na komplet 500 pkt do kobiecego zestawienia.

      United Cup: Iga Świątek kontra Suzan Lamens

      Mecz rozpoczął się od serwisu Świątek. Nasza reprezentantka pewnie utrzymała swoje podanie, potem to samo uczyniła Lamens. Pierwsze okazje dla returnującej pojawiły się w czwartym gemie. Wówczas Iga wypracowała sobie dwie okazje na 3:1. Ostatnią z nich udało się wykorzystać i dzięki temu Polka uzyskała dwa "oczka" przewagi. W następnych minutach nastąpił spadek koncentracji u Raszynianki, pojawiły się niewymuszone błędy. Wiceliderka rankingu WTA pozwoliła Suzan na odrobienie strat i po sześciu rozdaniach mieliśmy remis.

      Po słabszym fragmencie nasza reprezentantka znów weszła na wyższe obroty. Pewnie utrzymała swój serwis i ruszyła po przełamanie. Po twardej wymianie z głębi kortu wypracowała sobie break pointa na 5:3. Holenderka nie wytrzymała napięcia i po błędzie straciła swoje podanie. Iga znalazła się w sytuacji, w której podawała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Po asie przy stanie 30-30, nasza tenisistka wywalczyła sobie setbola. Lamens doprowadziła do równowagi, ale ostatecznie gem i partia zakończyły się pomyśli Igi. Powinno się to wydarzyć już przy drugiej okazji, ale wtedy wiceliderka rankingu popełniła dziwny błąd. Finalnie za trzecim setbolem Świątek zapewniła sobie wynik 6:3.

        Drugą część rywalizacji inaugurowała Lamens. Najpierw dość pewnie gema wygrała Holenderka, potem to samo uczyniła Polka. W trakcie trzeciego rozdania pojawiły się dwa break pointy z rzędu dla Raszynianki po minimalnym błędzie rywalki. Pierwszego nie udało się wykorzystać, ale po drugim nasza reprezentantka znalazła się już na prowadzeniu. Od tego momentu Świątek zaczęła uciekać przeciwniczce. Kilka minut później Iga miała już przewagę podwójnego przełamania. Mistrzyni Wimbledonu straciła gema dopiero przy stanie 5:1. Po chwili wykorzystała jednak swój serwis, by zamknąć spotkanie. Ostateczny wynik meczu brzmiał 6:3, 6:2 na korzyść Raszynianki.

        Mecz Polska - Holandia w fazie grupowej United Cup

        Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor 6:3, 7:6(4)

        Iga Świątek - Suzan Lamens 6:3, 6:2

        mikst

        stan rywalizacji: 2-0 dla Polski

        Dokładna relacja z meczu Polska - Holandia jest dostępna TUTAJ. Transmisje z United Cup można śledzić na sportowych antenach Polsatu.

