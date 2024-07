Świątek walczy w Paryżu, a tu przykry widok w rankingu. Minus na koncie Polki, WTA ogłasza

Z pewnymi problemami, ale Iga Świątek przedostała się do drugiej rundy olimpijskich zmagań w Paryżu bez straty seta. Polka musiała odrabiać straty ze stanu 3:5 w drugiej odsłonie starcia z Iriną-Camelią Begu , ale raszynianka po raz kolejny w tym sezonie pokazała, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Wygrała cztery gemy z rzędu i zamknęła spotkanie jeszcze przed tie-breakiem. Dzisiaj powalczy z Diane Parry, by znaleźć się już na etapie 1/8 finału gry pojedynczej. Początek pojedynku na korcie centralnym im. Philippe'a Chatriera o godz. 12:00.

Zanim jednak dojdzie do tej potyczki, nastąpiła nowa aktualizacja rankingu WTA. Przewaga naszej tenisistki w kobiecym zestawieniu jest taka duża, że nie ma obaw o jej pozycję ma nawet po US Open, ale w poniedziałek stała się rzecz nieuchronna. Z racji tego, że Polka nie występowała nigdzie w tygodniu podprowadzającym pod igrzyska olimpijskie w Paryżu, nie miała jak obronić punktów za ubiegłoroczny triumf podczas WTA 250 w Warszawie . W związku z tym przy najnowszej korekcie odjęto liderce 280 "oczek".

Świątek "poszkodowana", ale nie na długo. W przyszły poniedziałek straci Gauff

W związku z tym przewaga Igi nieco zmalała i nie wynosi już ponad 3000 pkt. Taki stan rzeczy nie utrzyma się jednak zbyt długo, bowiem w przyszłym tygodniu to Coco Gauff znajdzie się w gronie "poszkodowanych" . Amerykanka wygrała przed rokiem turniej WTA 500 w Waszyngtonie, za który dostała 470 "oczek". Z racji występu na igrzyskach, nie bierze tym razem udział w imprezie w stolicy swojego kraju. W związku z tym jej ubiegłoroczna zdobycz również przepadnie. Olimpijskie zmagania nie są bowiem punktowane do kobiecego rankingu.

To idealna okazja dla Aryny Sabalenki, by zacząć niwelować straty. Białorusinka zdecydowała się na start w Waszyngtonie. Będzie to dla niej pierwszy start po wyleczeniu kontuzji, która wyeliminowała ją z Wimbledonu. Na przestrzeni tygodnia może zlikwidować niemal całą różnicę, która dzieli ją do pozycji wiceliderki kobiecego zestawienia. Tenisistka z Mińska nie broni bowiem nic do przyszłego poniedziałku.