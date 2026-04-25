Świątek walczy o triumf w Madrycie. Rywalka w odwrocie, mamy 10:1. Musi się udać

Ann Li (34. WTA) startuje w madryckim turnieju po raz trzeci. W 2022 roku zakończyła rywalizację już po pierwszym występie. W poprzedniej edycji dotarła do III rundy, przegrywając w tej fazie z Coco Gauff, wówczas czwartą rakietą świata. Jak będzie tym razem?

W tym roku historia się powtarza. Amerykanka w III rundzie znów trafia na rywalkę klasyfikowaną w rankingu WTA na czwartej lokacie. Jest nią Iga Świątek.

Fatalny bilans Ann Li w konfrontacji z tenisistkami TOP 10. Tylko jeden triumf i dwucyfrowa liczba porażek

Do tej pory 25-latka stawała 11 razy naprzeciw zawodniczek notowanych w pierwszej dziesiątce światowego rankingu. Bilans gier: 1-10. To nie wróży jej sukcesu przed sobotnim starciem z Raszynianką.

Jedyne zwycięstwo Li odniosła w marcu 2022 roku. W II rundzie Miami Open pokonała Anett Kontaveit 6:0, 3:6, 6:4. Estonka była wówczas siódmą rakietą świata (trzy miesiące później awansowała na pozycję wiceliderki).

Wszystkie pozostałe potyczki z zawodniczkami Top 10 kończyły się porażką Amerykanki. Liczymy na to, że ten trend nie odwróci się w sobotnie popołudnie (początek meczu ok. 14:30). Li i Świątek w rywalizacji na seniorskim szczeblu zagrają przeciwko sobie po raz pierwszy.

Amerykańska tenisistka jest prawdziwym koszmarem innej Polki. Magdalena Fręch mierzyła się z nią pięciokrotnie i za każdym razem schodziła z kortu pokonana. Fatalna passa rozkłada się na lata 2019-26.

Do ostatniego spotkania między nimi doszło przed dwoma miesiącami w katarskiej Dausze. Li dotarła tam do 1/8 finału. I jest to jej najlepsze osiągnięcie w imprezie rangi WTA 1000.

Świątek rozpoczęła rywalizację w Madrycie od II rundy. Tam pokonała ukraińską kwalifikantkę Darię Snigur 6:1, 6:2. Kroczy po pierwszy tytuł na kortach ziemnych od czerwca 2024 roku.

Iga Świątek Aaron Favila East News

Iga Świątek AP Photo/Aaron Favila East News

Ann Li Matthew Stockman AFP

