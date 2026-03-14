Kontrowersje wokół Darii Abramowicz i Igi Świątek nie cichną, szczególnie, gdy polskiej tenisistce nie wiedzie się podczas meczów najlepiej. Według niektórych, to właśnie współpraca z psycholog w ostatnim czasie ma mieć wpływ na porażki Świątek, bo kuleć ma przede wszystkim sfera mentalna.

Daria Abramowicz była bardzo chwalona przez wielu sportowców. W osiągnięciu sukcesu pomogła m.in. Aleksandrze Mirosław. Przez wiele lat uznawana była też za niezbędną w teamie Igi Świątek. Ten obraz w ostatnim czasie jednak bardzo się zmienił. Głośno było o niej w mediach, gdy Świątek rezygnowała ze współpracy z Tomaszem Wiktorowskim, a już wcześniej przekonywano, że miałaby mieć w teamie Polki ogromne wpływy.

Kiedy przychodziły sukcesy, o Abramowicz robiło się cicho. Teraz jednak, gdy Świątek przechodzi kryzys w walce z zawodniczkami z pierwszej dziesiątki rankingu, temat jej psycholożki wrócił jak bumerang. Ostro o tej współpracy wypowiedział się m.in. Tomasz Wolfke w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Wolfke stwierdził, że przykro patrzy się ostatnio na bardzo nierówną formę Świątek. "Coś się zacięło w tym mechanizmie. Problemem ewidentnie jest sfera mentalno-emocjonalno-psychologiczna. Nie jest to kwestia tego, że nagle nie potrafi grać w tenisa. Z daleka wygląda, że jest tak samo dobrze przygotowana i tak samo głodna wygrywania, jak kiedyś" - twierdził.

I to jest kamyk do ogródka, tu już nie ma co się oszukiwać, Darii Abramowicz. To ona jest odpowiedzialna w teamie Świątek za jej przygotowanie mentalne. Jakbyśmy jej już nie nazywali, bo wiadomo, że już nie psycholog — czy guru, czy mentorka, czy przyjaciółka Igi Świątek, to ona jest odpowiedzialna za tę sferę

Jak sam jednak przyznał, nie wie, co mogłoby się zmienić w teamie Świątek, bo nie jest go dostatecznie blisko. "Możemy kreślić różne teorie o jakichś dworskich stosunkach między nią a Darią albo demonicznej roli Darii, ale to by było wróżenie z fusów i wysysanie z palca teorii sensacyjnych, a jestem jak najdalszy od tego" - tłumaczył ekspert. Dodał, że póki co, z pewnością niczego więcej o tym, co dzieje się w sztabie Polki, się nie dowiemy, ale jednocześnie to, co się z nią dzieje, jest bardzo niepokojące i według eksperta, nie wynika z formy sportowej, a raczej z kondycji mentalnej zawodniczki.

