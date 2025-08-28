Iga Świątek od momentu wejścia na korty trawiaste zaczęła budować swoją bardzo wysoką formę. Wystarczy powiedzieć, że po turnieju na obiektach imienia Rolanda Garrosa Polka przegrała ledwie dwa spotkania - finał w Bad Homburg oraz mecz turnieju WTA 1000 w Kanadzie. Oprócz tego raszynianka wygrywa wszystko, a to poskutkowało zdobyciem dwóch ważnych trofeów.

Przede wszystkim oczywiście Iga sięgnęła po wymarzony triumf w Wimbledonie, a dodatkowo pierwszy raz w karierze zdobyła także puchar za wygraną w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Rywalizacja w stanie Ohio odbywała się na prawdopodobnie najszybszy kortach na przestrzeni całego sezonu. Do tego roku ta nawierzchnia niekoniecznie odpowiadała naszej gwieździe.

Fissette wprost o Świątek. Wskazał klucz

Współpraca z Wimem Fissettem sprawiła jednak, że Iga najpierw "odczarowała" trawę, a później także szybki amerykański hard. O tym wszystkim Belg opowiedział w rozmowie przed spotkaniem drugiej rundy US Open z Suzan Lamens. - Od początku czułem, że Iga ma szansę zagrać dobrze każdym turnieju. Może ona sama tego nie odczuwała, ale z zewnątrz było to widoczne. Teraz nie ma znaczenia, czy gra na mączce, trawie, a może szybkiej twardej nawierzchni, może grać dobrze prawie wszędzie, a to daje jej bardzo dużą pewność siebie - rozpoczął Belg w rozmowie z Eurosportem.

Przeprowadzający wywiad Paweł Kuwik wspomniał, że po wygranej w turnieju w Cincinnati Iga była w szoku, że jest zaskoczona, że gra tak dobrze na bardzo szybkim korcie. - Ja nie jestem tym zaskoczony. Wiem jednak, że dopóki ona czegoś nie zobaczy i nie poczuje, to nie uwierzy. Mogę jej coś powiedzieć, ale dopiero doświadczenie daje jej wiarę. Rozgrywka w Cincinnati wymagała dostosowania do warunków. Skupiliśmy się na solidnej grze z głębi kortu z dużym rotacyjnym uderzeniem, a dopiero później na ofensywie - dodał trener Igi.

Fisette dodał także, że nie wszystko układało się tak cukierkowo. - Początek nie był łatwy, były trudne miesiące, spore oczekiwania, ale szybko potrafiła się przełączyć. Madryt i Rzym nie były idealne, ale po tych turniejach miała już pozytywne nastawienie, co zmieniło cały zbieg wydarzeń - skwitował Belg, który spróbuje doprowadzić Świątek do drugiego w jej karierze triumfu w US Open, gdzie korty również należą do szybkich.

Wim Fissette i Naomi Osaka Patrick HAMILTON AFP

Iga Świątek podczas meczu z Lesley Pattinamą Kerkhove, Wimbledon 2022 TAKUYA MATSUMOTO AFP

Iga Świątek zmierzy się z Suzan Lamens TIMOTHY A. CLARY AFP