Świątek w szoku, Fissette odpowiedział tuż przed meczem. "Nie byłem zaskoczony"
Iga Świątek w pierwszej rundzie turnieju US Open rozbiła Emilianę Arango 6:1, 6:2 i bez żadnych problemów zapewniła sobie prawo gry w drugim spotkaniu. Tam czekała na nią Suzan Lamens. Przed spotkaniem Polki z Holenderką w Eurosporcie pojawiła się rozmowa z Wimem Fissettem. Belg otwarcie wskazał klucz do dobrej dyspozycji Igi.
Iga Świątek od momentu wejścia na korty trawiaste zaczęła budować swoją bardzo wysoką formę. Wystarczy powiedzieć, że po turnieju na obiektach imienia Rolanda Garrosa Polka przegrała ledwie dwa spotkania - finał w Bad Homburg oraz mecz turnieju WTA 1000 w Kanadzie. Oprócz tego raszynianka wygrywa wszystko, a to poskutkowało zdobyciem dwóch ważnych trofeów.
Przede wszystkim oczywiście Iga sięgnęła po wymarzony triumf w Wimbledonie, a dodatkowo pierwszy raz w karierze zdobyła także puchar za wygraną w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Rywalizacja w stanie Ohio odbywała się na prawdopodobnie najszybszy kortach na przestrzeni całego sezonu. Do tego roku ta nawierzchnia niekoniecznie odpowiadała naszej gwieździe.
Fissette wprost o Świątek. Wskazał klucz
Współpraca z Wimem Fissettem sprawiła jednak, że Iga najpierw "odczarowała" trawę, a później także szybki amerykański hard. O tym wszystkim Belg opowiedział w rozmowie przed spotkaniem drugiej rundy US Open z Suzan Lamens. - Od początku czułem, że Iga ma szansę zagrać dobrze każdym turnieju. Może ona sama tego nie odczuwała, ale z zewnątrz było to widoczne. Teraz nie ma znaczenia, czy gra na mączce, trawie, a może szybkiej twardej nawierzchni, może grać dobrze prawie wszędzie, a to daje jej bardzo dużą pewność siebie - rozpoczął Belg w rozmowie z Eurosportem.
Przeprowadzający wywiad Paweł Kuwik wspomniał, że po wygranej w turnieju w Cincinnati Iga była w szoku, że jest zaskoczona, że gra tak dobrze na bardzo szybkim korcie. - Ja nie jestem tym zaskoczony. Wiem jednak, że dopóki ona czegoś nie zobaczy i nie poczuje, to nie uwierzy. Mogę jej coś powiedzieć, ale dopiero doświadczenie daje jej wiarę. Rozgrywka w Cincinnati wymagała dostosowania do warunków. Skupiliśmy się na solidnej grze z głębi kortu z dużym rotacyjnym uderzeniem, a dopiero później na ofensywie - dodał trener Igi.
Fisette dodał także, że nie wszystko układało się tak cukierkowo. - Początek nie był łatwy, były trudne miesiące, spore oczekiwania, ale szybko potrafiła się przełączyć. Madryt i Rzym nie były idealne, ale po tych turniejach miała już pozytywne nastawienie, co zmieniło cały zbieg wydarzeń - skwitował Belg, który spróbuje doprowadzić Świątek do drugiego w jej karierze triumfu w US Open, gdzie korty również należą do szybkich.