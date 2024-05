Zaledwie kilka dni na odpoczynek po wielkim triumfie w Madrycie miała Iga Świątek. Jeszcze przed startem Italian Open raszynianka deklarowała, że nie czuje się w pełni zregenerowana, a nawet lekko zmęczona. Rzuciło to cień wątpliwości na to, czy uda jej się sięgnąć po trzeci w karierze tytuł w stolicy Włoch. Polka błyskawicznie je rozwiała.

11 kolejnych zwycięstw Igi Świątek. W Rzymie może sięgnąć po trzeci tytuł

Białorusince awans do finału przyszedł z dużo większym trudem. Podczas gdy Świątek nie przegrała nawet jednego seta, Sabalenka męczyła się już w drugiej rundzie z Katie Volynets. Ciężko było jej także w rywalizacji z Eliną Svitoliną. Mimo to w newralgicznych momentach wychodziła z opresji obronną ręką, a po pokonaniu Danielle Collins zagwarantowała sobie udział w finale .

Bardzo podobają mi się nasze ciężkie bitwy. Zawsze są to zacięte mecze. Bardzo lubię grać przeciwko niej. To zawsze tenis na wysokim poziomie. Mam nadzieję, że pokażemy nasz najlepszy tenis, a wam spodoba się oglądanie tego meczu. Mam też nadzieję, że tym razem to ja zdobędę ten tytuł, dzięki waszemu wsparciu

Będzie to piąty finał pomiędzy Igą Świątek i Aryną Sabalenką, z czego Białorusince udało się wygrać zaledwie raz. W Rzymie podobnie jak miało to miejsce w Madrycie, faworytką jest Iga. Polka ma wiele do wygrania. Poza kolejnym tytułem, a co za tym idzie również pokaźną premią finansową, może jeszcze bardziej odskoczyć rywalkom w rankingu WTA.