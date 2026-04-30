Świątek w Rzymie, a tu takie nowiny. Jest komunikat organizatorów

Iga Świątek ma za sobą bardzo trudne tygodnie. 24-latka w tym roku nie dotarła do żadnego półfinału turnieju, w którym brała udział. Kilka dni temu walczyła w Madrycie, gdzie odpadła już na etapie 1/16 finału. Polka przy stanie 6:7, 6:2, 0:3 skreczowała w starciu z Ann Lii.

Świątek wraca do zdrowia. W poniedziałek 24-letnia zawodniczka opublikowała w sieci post uspokajając nastroje. Jak sama ogłosiła, czuła się już lepiej, choć potrzebuje jeszcze nieco czasu, by dojść do pełni sił.

Świątek w Rzymie, a tu takie nowiny. Kibice już zacierają ręce

Przed nią turniej WTA 1000 w Rzymie. 24-latka jest już w stolicy Włoch, gdzie odbyła treningi na Foro Italico. Tymczasem organizatorzy turnieju w czwartkowe popołudnie wydali komunikat ws. naszej reprezentantki.

Wszyscy kibice będą mogli z bliska oglądać trzykrotną mistrzynię Internazionali BNL d'Italia na korcie usytuowanym na jednym z najpiękniejszych placów na świecie

Polka odbędzie pokazowy trening w piątek (1 maja) o godz. 16:00 na specjalnym korcie na Piazza del Popolo, czyli jednym z najpiękniejszych miejsc w historycznym centrum Rzymu.

Świątek wygrała rzymski turniej w 2021, 2022 i w 2024 roku. Przed rokiem Świątek przegrała w Rzymie już na etapie 1/16 finału. W dwóch setach lepsza okazała się Danielle Collins, która triumfowała 6:1, 7:5.

Tegoroczne zmagania zostaną zainaugurowane we wtorek (5 maja). Dzień wcześniej tenisistki poznają turniejową drabinkę.

Piotr Pykel: Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to duży sukces biznesowo-organizacyjny Polsat Sport