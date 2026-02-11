Świątek w przeszłości upokorzyła Kasatkinę. Pogrom w 51 minut, sceny na oczach całego świata

Udany powrót do gry po ostatnim Australian Open zanotowała Iga Świątek. Wiceliderka światowego rankingu bez problemów poradziła sobię z Indonezyjką Janice Tjen i w kolejnym starciu turnieju WTA 1000 w Dosze zmierzy się z Darią Kasatkiną. Ostatnie starcie obu zawodniczek zakończyło się w nietypowy sposób. Mecz ten kosztował Polkę wiele emocji, czemu dała upust już po ostatniej piłce.

Iga Świątek podczas meczu z Darią Kasatkiną podczas WTA Finals 2024 w Rijadzie
Iga Świątek podczas meczu z Darią Kasatkiną podczas WTA Finals 2024 w Rijadzie

Turniej WTA 1000 w Dosze jest dla Igi Świątek pierwszym występem po niedawnym Australian Open, w którym Polka dotarła do ćwierćfinału, ulegając w nim przyszłej triumfatorce Jelenie Rybakinie. Po kilku dniach przerwy Raszynianka wróciła do akcji, a pierwsze przetarcie miała już we wtorek.

Wczorajsze spotkanie drugiej rundy w Katarze przebiegło pod dyktando Świątek. Wiceliderka światowego rankingu nie dała szans Janice Tjen. Naszej tenisistce wystarczyła niewiele ponad godzina, by rozprawić się z Indonezyjką. Ostateczny wynik na tablicy świetlnej oznajmił światu rezultat 6:0, 6:3 na korzyść Świątek.

W walce o ćwierćfinał w Dosze Świątek zmierzy się z Darią Kasatkiną. Reprezentująca od marca ubiegłego roku Australię tenisistka w dwóch poprzednich starciach okazywała się lepsza od Japonki Moyuki Uchijimy oraz Belgijki Elise Mertens. Bilans bezpośrednich starć obu zawodniczek jest zdecydowanie na korzyść Świątek - Polka wygrała sześć z siedmiu pojedynków. Ostatniemu z nich towarzyszyły specyficzne okoliczności.

    Świątek znów zmierzy się z Kasatkiną. Ich ostatni pojedynek zakończył się deklasacją

    Poprzedni mecz Świątek z Kasatkiną odbył się w listopadzie 2024 roku przy okazji rozgrywanego w Rijadzie turnieju WTA Finals. Przed ostatnim meczem fazy grupowej Kasatkina wskoczyła w miejsce kontuzjowanej Jessiki Peguli, by zagrać z Polką. Reprezentująca wówczas Rosję (oczywiście występując pod neutralną flagą) zawodniczka nie miała już szans na awans, a sama Świątek musiała liczyć na korzystne rozstrzygnięcie drugiego ze spotkań grupowych pomiędzy Coco Gauff i Barborą Krejcikovą.

    Świątek w starciu z Kasatkiną była rzecz jasna faworytką. Mało kto spodziewał się jednak, że ich pojedynek będzie miał tak jednostronny przebieg. Pochodząca z Raszyna tenisistka potrzebowała zaledwie 51 minut, by rozprawić się z rywalką. To był prawdziwy pogrom. Kasatkina w pojedynku z Polką nie miała najmniejszych szans i z kortu zeszła przegrywając ostatecznie 1:6, 0:6. Był to jeden z krótszych spotkań w karierze Świątek w cyklu WTA.

    Samo spotkanie nie nosiło w sobie większej historii. Tuż po zakończeniu Świątek zebrała gromkie owacje od polskich kibiców zgromadzonych na obiekcie w Rijadzie. Ich aplauz był na tyle mocny, że w pewnym momencie rozmowa Świątek z konferansjerem na chwilę musiała zostać przerwana. Widać było, że taka reakcja publiki mocno wzruszyła Świątek, która w ojczystym języku zwróciła się do rodaków.

    - Chciałabym po prostu podziękować wszystkim za przyjazd. Za to, że oglądacie nie tylko tutaj, ale też przez telewizorami. Wiadomo, od jakiegoś czasu nie było mnie na kortach i na pewno tęskniłam za tym uczuciem. Więc dziękuję za wsparcie, za to, że jesteście, przychodzicie na mecze i mam nadzieję, że zostaniecie do końca turnieju - wyznała polska tenisistka, wracająca wówczas do gry po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej pozytywnym wynikiem testu antydopingowego.

    Spotkanie Świątek z Kasatkiną w ramach trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Dosze rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 14:30 polskiego czasu. Relacja będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

    Iga Świątek podczas turnieju WTA Finals 2024 w Rijadzie
    Iga Świątek podczas turnieju WTA Finals 2024 w Rijadzie
    Daria Kasatkina
    Daria Kasatkina
    Iga Świątek
    Iga Świątek
