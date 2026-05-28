Świątek w potrzasku, gwiazda pracuje na rzecz Linette. "To niesamowite"

Magda Linette nie będzie mogła robić tego, co dzisiaj przejdzie Iga Świątek, czyli ciężką pracę w pełnym słońcu przez półtorej godziny. Po meczu z Sarą Bejlek trzecia tenisistka świata przyznała, że przed starciem z rodaczką musi przede wszystkim dokręcić śrubę z myślą o pierwszym podaniu. To po wielokroć zawodziło ją na korcie centralnym Philippe'a Chatriera.

Magda Linette: Przez dwa dni zupełnie nie grałam

Tymczasem co przyniosło ożywczy efekt u Linette przed wyczerpującym starciem z Jeleną Ostapenko, a po heroicznej bitwie z Terezą Valentovą?

- Robiłam tylko ogólnorozwojówkę, żeby się zregenerować, więc to były bardziej ćwiczenia aerobowe. Przeleżałam chyba z 5-6 godzin na stole fizjoterapeuty, a poza tym przebywałam cały czas w wannie z lodem. Nie grałam zupełnie przez te dwa dni i to chyba wyszło mi na dobre - mówiła podopieczna Marka Gellarda.

Linette zapewnia, że w jej przypadku podejście do meczu z Polką zasadniczo się nie zmienia. To znaczy celem jest idealny "fokus", który już przyniósł skutek w marcu w Miami, gdzie Poznanianka wyrzuciła z turnieju Świątek, a po tym w sztabie naszej gwiazdy dokonała się rewolucja.

- Ja staram się zupełnie wyrzucić z głowy taki hałas, to niepotrzebna dodatkowa rzecz, która nie powinna wpływać na mecz. Ostatnio udało mi się zupełnie wyrzucić to z głowy, więc teraz mam w planie zrobić to samo - uśmiechnęła się Linette, która najwyżej w karierze była notowana na 19. miejscu w 2023 roku.

Generalnie trzecia runda, patrząc szeroko na wszystkie wielkoszlemowe turnieju, to był dotąd sufit naszej doświadczonej zawodniczki. Łącznie sześciokrotnie docierała do tego etapu zmagań i nigdy nie postawiła kroku dalej. Czy zatem sufit jest betonowy, czy szklany, okaże się już w piątkowe popołudnie. Zdecydowaną faworytką jest oczywiście Świątek, ale Linette ma wielki oręż, w postaci asa w rękawie.

Radwańska bronią w sztabie Linette. "Ma niesamowitą umiejętność"

Jest nim konsultantka, najlepsza polska singlistka przed erą Igi Świątek, czyli Agnieszka Radwańska. Od zeszłego sezonu panie połączyły siły i widać tego efekty. Najważniejsze jednak, że sama Linette jest bardzo szczęśliwa z faktu, ile dobrego w jej tenisie dzieje się za sprawą popularnej "Isi".

- Myślę, że zmieniło się dosyć dużo. Zmieniłam dość mocno swoje uderzenie, zwłaszcza z forhendu. I to zajęło trochę czasu. Więc tutaj mamy bardzo dużą korektę. Agnieszka ma ogromną wiedzę i jest mnie w stanie dużo bardziej przygotować do sytuacji typowo meczowych. Ponieważ ona w nich była i umiała z nich wyjść - mówi Linette. I jest to jeden z elementów, nazwijmy go czysto tenisowym.

Jest jednak jeszcze inny, wkraczający w sferę tzw. miękkich kompetencji walor Radwańskiej. Czyli wszystko to, co sprawia, że w tym układzie po prostu jest odpowiednia "chemia".

- Przede wszystkim, co jest fajne, Agnieszka mnie nie ocenia przez taki pryzmat, że ja być może nie mogę zrobić czegoś tak dobrze, jak ona. A właśnie tego na samym początku, rozpoczynając współpracę, trochę się obawiałam, bowiem Agnieszka jest bardzo bezpośrednia. Więc bałam się tego, że będę mieć dwie mocno bezpośrednie osoby. A ona mimo wszystko jest naprawdę bardzo wyrozumiała. Jest w stanie wczuć się w to, co ja czuję i zrozumieć, że niektórych rzeczy nie jestem w stanie przeskoczyć. I wówczas potrafi mi podpowiedzieć, co jest niesamowitą umiejętnością. Zwłaszcza, że kobiety bywają bardziej emocjonalne, a ona jest bardziej wyważona. To mnie też bardzo się udziela, co bardzo doceniam - cieszy się Linette.

Z Paryża - Artur Gac

