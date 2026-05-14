Wszystko wskazuje na to, że Iga Świątek wraca do starych, dobrych nawyków. Turniej Internazionali d'Italia w jej wykonaniu jest kapitalny. Pierwszy raz od pół roku dotarła do półfinału jakichkolwiek zawodów.

Na etapie ćwierćfinału Polka rozbiła Jessikę Pegulę. Doświadczona Amerykanka zdołała ugrać łącznie tylko trzy gemy. Nasza tenisistka nękała ją topspinowymi forhendami, dynamiką i przede wszystkim regularnością zagrań.

Co za słowa o Świątek, godziny przed półfinałem w Rzymie. "Robi się niebezpieczna"

- Wyważony tenis, tak bym to określił. Iga jakby w pełni korzysta w tych warunkach, jakie panują w Rzymie, ze swojego potencjału. Świetnie, naprawdę świetnie operuje rotacjami. Ten topspinowy forhend naprawdę przynosi jej mnóstwo dobrego w tym turnieju. I generalnie, historycznie patrząc, na ziemi daje jej ogromną przewagę - analizował w rozmowie z Interią Dawid Celt.

Kolejne wnioski kapitan reprezentacji Polski BJK wysnuł w sowim podcaście "Break Point", gdzie wspólnie z Markiem Furjanem analizował dotychczasowe występy Świątek w stolicy Włoch. Celt zwrócił uwagę na pierwszy pojedynek z Caty McNally, w którym Świątek najpierw wygrała 6:1, ale drugiego seta przegrała po tie-breaku. W decydującej partii triumfowała 6:3.

Zdaniem eksperta było to niezwykle istotne spotkanie, które rzutuje na cały turniej w wykonaniu 24-latki. - Mecz z McNally dał jej dużo pewności siebie (...) Uciekł jej set, ale zareagowała, podniosła poziom. Były po drodze małe problemy, ale ostatecznie domknęła ten mecz. Ona w tym meczu zagrała bardzo dobrze i było widać przebłyski świetnego grania - tłumaczył.

Następnie doświadczony trener wziął pod lupę mecze z Elisabettą Cocciaretto, Naomi Osaką oraz Jessiką Pegulą, w których Iga Świątek była wręcz perfekcyjna.

- Rozwija się wraz z czasem trwania tego turnieju. Pięć ostatnich setów? Totalna miazga. Nie przegrała w nich więcej niż dwa gemy. Z Cocciaretto do jednej bramki, z Osaką do jednej bramki. Z Pegulą też w zasadzie do jednej bramki. Robi się bardzo niebezpieczna dla czołowych tenisistek. Wysyła jasny sygnał, że wraca na właściwą ścieżkę. Iga złapała dobry kierunek i to jest pozytywne w tym wszystkim - przyznał.

O finał rzymskiego "tysięcznika" Polka zagra przeciwko Elinie Switolinie.

