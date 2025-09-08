Świątek w pogoni za Sabalenką. Wszystko wyliczono, jest nadzieja dla Polki. Oto warunki

Aryna Sabalenka została światowym numerem 1 w październiku 2024 roku. Od tamtej pory nie oddała prowadzenia. Wcześniej przez wiele tygodni na tronie zasiadała Iga Świątek. Polka liderką była łącznie 125 tygodni i marzy, aby ponownie nią być. Obecnie traci do swojej najgroźniejszej rywalki ponad trzy tysiące punktów, choć jeszcze niedawno ta strata była nawet większa.

Świątek kontra Sabalenka. Wyliczenia dają dużo nadziei

Przed najlepszymi tenisistkami ostatnia faza sezonu. Lada moment rozpocznie się cykl turniejów w Azji, a zwieńczeniem będzie turniej WTA Finals. Dziennikarze specjalistycznego portalu 'Tennis365" zaczęli zastanawiać się czy Polka ma szansę wyprzedzić Białorusinkę jeszcze w tym roku. - Pozostałe miesiące 2025 roku zapowiadają się niezwykle pasjonująco w wyścigu o to, kto zakończy rok na pierwszym miejscu - czytamy.

Dziennikarze podkreślają, że Sabalenka w azjatyckich turniejach ma więcej do stracenia, bo będzie bronić zdecydowanie więcej punktów od Polki. - Świątek do końca roku pozostało już tylko 400 punktów do obrony, co może otworzyć jej drogę - zaznaczają. Przypomnijmy, że Świątek rok temu nie brała udziału w azjatyckiej części sezonu. Było to spowodowane zawieszeniem po pozytywnym wyniku testy antydopingowego. Tak więc Świątek w turniejach WTA 1000 w Wuhan i Pekinie może tylko zyskać. Sabalenka w tym czasie wywalczyła o 1215 "oczek więcej".

Obie tenisistki wystąpią w obu turniejach, a Polka zgłoszona jest także do rywalizacji w WTA 500 w Seulu, która rozpocznie się 15 września.

Matematycznie rzecz biorąc, jest więcej niż prawdopodobne, że Świątek zastąpi Sabalenkę na jako numer 1 do końca sezonu

Dlaczego miałoby się tak stać? Oczywiście po pierwsze mówi o tym liczba punktów do obrony, o których pisaliśmy wyżej. Eksperci podkreślili, że Polka ma też "bogatą historię i doświadczenie z 2023 roku, kiedy to po WTA Finals wyprzedziła Sabalenkę.

Jednak na jej korzyść przemawia fakt, że nie musi bronić zbyt wielu punktów przed finałami WTA, gdzie 24-latka ma szansę zdobyć nawet 2500 punktów. Eksperci dodali, że Świątek musi liczyć jednak na dużą gorszą dyspozycję Sabalenki, która musiałaby odpadać na wczesnych etapie rozgrywek.

