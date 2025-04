Świątek w opałach, 6:4 i 3:2 dla Eali z przełamaniem. Niesamowite emocje w Madrycie

Iga Świątek wkroczyła na kluczowy fragment sezonu. Od turnieju WTA 1000 w Madrycie do Roland Garros ma do obrony w sumie 4000 pkt. To efekt potrójnej korony, jaką zdobyła w poprzednim roku na mączce. W niedzielę Polka poznała drabinkę zmagań w stolicy Hiszpanii. Stało się jasne, że już na "dzień dobry" naszą reprezentantkę może czekać rewanżowe starcie z Alexandrą Ealą za sensacyjną porażkę w Miami. Reklama

I rzeczywiście doszło do takiego zestawienia. Zawodniczka z Filipin pokonała w pierwszej rundzie Wiktorię Tomową 6:3, 6:2. Dzięki temu raszynianka szybko dostała szansę, by wymazać z pamięci niespodziewane rozstrzygnięcie ze zmagań na Florydzie. Pojedynek o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Madrycie z udziałem obrończyni tytułu wyznaczono na główny obiekt - Manolo Santana Stadium.

WTA Madryt: Świątek walczyła ze sobą i własnymi błędami. Trzysetowe starcie z Ealą

Mecz rozpoczynał się od serwisu Świątek. Polka od razu znalazła się pod presją po agresywnych returnach ze strony Eali. Już na "dzień dobry" pojawił się break point dla Alexandry. Nasza tenisistka popełniła błąd i reprezentantka Filipin objęła prowadzenie z przewagą przełamania. Po chwili pogromczyni Igi z Miami miała piłkę na 2:0, ale wiceliderka rankingu obroniła się kapitalnym returnem po crossie. W następnych minutach raszynianka posiadała w sumie dwie szanse na powrotnego breaka, ale brakowało jej jakości w uderzeniach, zagrywała w siatkę albo poza linię końcową. Ostatecznie to rozdanie trafiło na konto 72. rakiety świata. Reklama

W następnym gemie Świątek dość łatwo utrzymała swoje podanie, wydawało się, że powoli łapie rytm. Po chwili znów zobaczyliśmy jednak kilka błędów po stronie Polki, przez co Eala miała w sumie trzy szanse na 3:1. Nasza tenisistka trzymała się wciąż w grze, po podwójnym błędzie serwisowym przeciwniczki miała nawet break pointa na wyrównanie. Iga nie zdołała jednak zamienić tej szansy w wynik 2:2. Kolejna okazja na przełamanie przeszła do historii, a to rozdanie zakończyło się ostatecznie po myśli Eali.

Raszynianka wyglądała na bardzo niepewną swoich zagrań. Czasami zdarzały jej się zadziwiające błędy, przez co nie mogła wejść na swoje właściwe obroty. W szóstym gemie pojawił się kolejny break point dla naszej tenisistki. I gdy wydawało się, że 23-latka przygotowała sobie już idealnie akcję pod uderzenie kończące, nagle wkradła się kolejna zaskakująca pomyłka. Eala wciąż utrzymywała swoje podanie, w tamtym momencie prowadziła już 4:2.

Te wszystkie niewykorzystane okazje mocno rozchwiały Świątek. W trakcie siódmego rozdania doszły podwójne błędy serwisowe i Polka straciła podanie do zera. Przy stanie 5:2 Alexandra serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie pojedynku. Wtedy w końcu zobaczyliśmy lepszą wersję Igi. Nasza tenisistka wygrała... dziewięć akcji z rzędu. Eala zdobyła dopiero punkt przy stanie 5:4 0-15. Okazał się on jednak bardzo istotny, bowiem znów zabrał pewność siebie w poczynaniach 23-latki. Alexandra miała dwa setbole z rzędu przy własnym podaniu. Mimo to doszło do gry na przewagi. Później pojawiła się trzecia szansa dla reprezentantki Filipin na zamknięcie partii. I wówczas Świątek popełniła już 25. niewymuszony błąd w secie, przez co Eala triumfowała w premierowej odsłonie 6:4. Reklama

Wiceliderka rankingu bardzo źle rozpoczęła także drugą fazę rywalizacji. Chociaż prowadziła 30-0, potem 40-30, miała w sumie aż dwie okazje na prowadzenie, dała się przełamać rywalce już na "dzień dobry". Na szczęście strata została szybko zniwelowana przez Igę. Po trzech gemach to Polka znalazła się z przodu. Nieźle układał się początek czwartego rozdania z perspektywy Polki. Wygrała na starcie dwie akcje, ale potem znów wpadła w spiralę błędów. Eala wróciła ze stanu 0-30 i wyrównała na 2:2.

Kontynuacja tej złej passy Świątek przeszła także na piątego gema. Po tym, jak rywalka wydłużyła serię punktów z rzędu do siedmiu, zrobiło się 0-40 z perspektywy raszynianki. To oznaczało trzy break pointy z rzędu dla Alexandry. Iga zdołała doprowadzić do równowagi, ale po kolejnym prostym błędzie przyszła czwarta okazja dla przeciwniczki. Znów zobaczyliśmy jeszcze jedną pomyłkę po stronie naszej tenisistki, przez co reprezentantka Filipin objęła prowadzenie 3:2 z przełamaniem. Gra 23-latki strasznie falowała. Podczas szóstego rozdania znów zobaczyliśmy trochę lepszą wersję Polki. Przy drugim break poincie zagrała świetny return, który pozwolił jej odrobić stratę. Reklama

Obie zawodniczki wchodziły w decydującą fazę seta. I co najważniejsze, w samej końcówce zobaczyliśmy dobry tenis w wykonaniu Igi. W dziewiątym gemie Świątek pewnie utrzymała serwis, przez co Eala znalazła się pod presją, by utrzymać się w grze o zwycięstwo w partii. Wiceliderka rankingu przycisnęła rywalkę i wywalczyła przełamanie do zera. Wynik 6:4 zagwarantował nam trzecią odsłonę w batalii o awans do 1/16 finału WTA 1000 w Madrycie.

Decydujący fragment pojedynku już od początku układał się po myśli naszej tenisistki. Iga rozpoczęła od utrzymania podania do zera, a potem zdobyła przełamanie, mimo że przeciwniczka miała piłkę na 1:1. Polka weszła na wyższy poziom w swojej grze i zbudowała prowadzenie 3:0. Podczas szóstego rozdania udało się je powiększyć, dzięki czemu przy stanie 5:1 Świątek serwowała po awans do kolejnej fazy.

Pojawiło się jednak trochę problemów, Eala miała dwa break pointy na odrobienie straty jednego przełamania. Polka doprowadziła do równowagi, ale po chwili nastała trzecia szansa dla reprezentantki Filipin. Tym razem została wykorzystana, przez co pojedynek nadal trwał. Ale tylko przez moment, bowiem w następnym gemie Świątek jeszcze raz dobrała się do serwisu Alexandry. Ostatecznie wiceliderka rankingu triumfowała 4:6, 6:4, 6:2 i zameldowała się w trzeciej rundzie WTA 1000 w Madrycie, gdzie zagra z Lindą Noskovą. To kolejny raz, gdy obie tenisistki spotykają się ze sobą w tej fazie rozgrywek. Reklama

