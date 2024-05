Czułabym się naprawdę źle, gdybym przegrała tutaj wcześniej. Myślę jednak, że liczy się doświadczenie i ta szalona pewność, że moja gra wystarczy. Nawet jeśli ta gra nie jest w 100 proc. doskonała, być może to wystarczy na pierwsze mecze. Oczywiście to tenis, więc niczego nie można przewidzieć

Daria Abramowicz odpowiedziała Iga Świątek. Ta odpowiedziała: Udało mi się to!

Wówczas do rozmowy wtrąciła się siedząca u boku tenisistki Daria Abramowicz. Psycholog Polki pozwoliła sobie na żartobliwy "przytyk" pod adresem podopiecznej. "Przyznanie tego to jedno, a wykonanie to już innego" - rzuciła ze śmiechem, co Świątek nie pozostawiła bez odpowiedzi. "Udało mi się to! Pamiętasz, rozmawiałyśmy o tym pierwszego dnia po przyjeździe tutaj. O tym, żeby uspokoić się przed turniejem i pogodzić się z tym, że nie będę grała idealnie od początku" - powiedziała pierwsza rakieta świata.