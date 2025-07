Świątek w ogniu krytyki, Pegula wkroczyła do akcji. "Ludzie nie rozumieją"

Iga Świątek w znakomitym stylu rozpoczęła sezon na trawie. Polka w turnieju rangi WTA 500 w Bad Homburg dotarła aż do finału, odprawiając po drodze z kwitkiem takie zawodniczki, jak m.in. Wiktoria Azarenka i Jasmine Paolini. W finale jednak nasza reprezentantka musiała uznać wyższość rozstawionej z numerem pierwszym Amerykanki, Jessiki Peguli. 31-latka wygrała mecz 6:4, 7:5 i sięgnęła po kolejne trofeum w karierze. Iga Świątek natomiast po porażce nie była w stanie opanować emocji i zalała się łzami. Wszystko uwieczniły telewizyjne kamery, a w sieci rozpętała się prawdziwa burza.

Wielu internautów otwarcie skrytykowało Polkę za to, że ta dała ponieść się emocjom i odsłoniła swoją "delikatną stronę" podczas imprezy na niemieckich kortach. Wcześniej za ekspresyjne okazywanie emocji krytykowana była także między innymi Aryna Sabalenka , a więc obecna liderka światowego rankingu kobiecego tenisa. Teraz na temat krytyki wobec obu zawodniczek wypowiedziała się Jessica Pegula . Amerykanka podczas konferencji prasowej przed Wimbledonem przyznała, że osoby piszące haniebne komentarze na temat sportowców tak naprawdę nie mają pojęcia, jak wygląda ich życie i często wysuwają wnioski jedynie na podstawie tego, co widzą w telewizji, czy na korcie podczas meczów.

"Ludzie nie rozumieją tego, że gramy w dużym stresie przez godziny, a potem nagle po meczu siedzisz jako przegrana i to normalne, że emocje cię przytłaczają. Czasem nawet nie wiesz dlaczego. Wiele z tych komentarzy w internecie pochodzi od ludzi, którzy nigdy nie uprawiali sportu, nie grali na wysokim poziomie, nigdy nie rywalizowali, nie trenowali i nie pracowali nad czymś przez tyle lat. Nigdy nie byli w takiej sytuacji. Ci ludzie nie rozumieją też, że każdy jest inny. Na przykład Aryna... Zawsze wiedzieliśmy, że lubi pokazywać emocje. Iga tak samo. Czasem płacze po przegranej. I jest wiele dziewczyn, które płaczą po przegranej. Ja, na przykład, rozwaliłam butelkę z wodą po French Open w korytarzu. Ale pewnie nikt tego nie widział. Takie rzeczy się zdarzają. To po prostu ludzka natura. Ale ludzie w internecie lubią robić założenia na temat rzeczy, których nie rozumieją. Myślę, że to ludzka natura, robić założenia na temat rzeczy, których nie doświadczyliśmy" - przyznała 31-latka.