Świątek w Nowym Jorku czeka na swoją kolej. I nagle kluczowa wiadomość, jest już potwierdzenie

Iga Świątek po zwycięstwie podczas tegorocznego Wimbledonu zrobiła sobie krótką przerwę, by wrócić do rywalizacji, tym razem za oceanem. W Montrealu Polce nie poszło najlepiej, w 1/8 finału turnieju lepsza od niej okazała się Dunka Clara Tauson. Znacznie lepiej byłej liderce światowego rankingu poszło w Cincinnati, gdzie wygrała turniej rangi WTA 1000.

Przez cały tydzień zmagań Świątek nie straciła nawet seta, pokonując po kolei Anastazję Potapową, Martę Kostiuk (Ukraina zrezygnowała z gry z powodów zdrowotnych), Soranę Cirsteę, Annę Kalinską oraz Jelenę Rybakinę. W wielkim finale Polka okazała się lepsza od Włoszki Jasmine Paolini pokonując ją 7:5, 6:4.

Zwycięstwo w Cincinnati pozwoliło Świątek powrócić na pozycję wiceliderki światowego rankingu. W związku z tym podczas zbliżającego się US Open Raszynianka jest rozstawiona z numerem drugim. Na swój premierowy pojedynek Polka będzie musiała poczekać aż do wtorku. Jej pierwszą rywalką będzie Emiliana Arango z Kolumbii. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:30 polskiego czasu.

W drodze do potencjalnego finału Świątek może zagrać m.in. z Naomi Osaką, która od niedawna współpracuje z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Pierwszą rozstawioną przeciwniczką, która może stanąć na drodze Świątek jest rozstawiona z numerem 29 Anna Kalinska. Taki pojedynek może odbyć się już w trzeciej rundzie.

Potwierdzono kolejny krok Igi Świątek. Szykuje się debiut z rodzinnym wątkiem w tle

Dla Świątek będzie to pierwszy występ w zawodowej karierze w Korei Południowej. Debiut miał nastąpić już rok temu, lecz wówczas Polka po udziale w US Open wycofała się z turnieju. Po czasie okazało się, że było to pokłosiem zawieszenia przez Międzynarodową Agencję ds. Integralności Tenisa (ITIA) po wykryciu w jej organizmie zabronionej substancji - trimetazydyny (TMZ).

Seul jest również ważny dla Igi z innego względu. To właśnie tam swój jedyny start olimpijski zanotował jej ojciec Tomasz Świątek, który uprawiał wioślarstwo. Podczas Igrzysk Olimpijskich w 1988 roku Świątek był członkiem czwórki podwójnej i wraz ze Sławomirem Cieślakowskim, Mirosławem Mrukiem oraz Andrzejem Krzepińskim zajął siódmą lokatę.

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek jest jedną z faworytek US Open 2025 SELCUK ACAR AFP

Iga Świątek i Casper Ruud w trakcie turnieju miksta US Open 2025 TIMOTHY A. CLARY AFP