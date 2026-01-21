Świątek w Melbourne, a tu takie doniesienia z Hiszpanii. Polka ujawnia prawdę o Abramowicz
Daria Abramowicz znana jest głównie jako psycholożka Igi Świątek, jednak wcale nie jest tajemnicą, że współpracuje ona również z innymi równie utalentowanymi reprezentantkami naszego kraju. Od kilku już lat z pomocy 38-latki korzysta m.in. Ewa Pajor. Kapitanka reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet i snajperka FC Barcelona Femeni postanowiła podzielić się ze światem tym, jak wygląda jej współpraca z Abramowicz.
Daria Abramowicz swoją przygodę ze sportem zaczynała jako zawodniczka - uprawiała bowiem żeglarstwo regatowe. Z czasem jednak doszła ona do wniosku, że większą satysfakcję sprawia jej bliska współpraca ze sportowcami, aniżeli rywalizacja na arenie międzynarodowej. Zdobyła więc odpowiednie wykształcenie, a dziś jest jedną z najbardziej cenionych osób zajmujących się psychologią w sporcie. Obecnie pracuję między innymi z wiceliderką światowego rankingu kobiecego tenisa Igą Świątek, mistrzynią olimpijską we wspinaczce sportowej na czas Aleksandrą Mirosław, a także snajperką FC Barcelona Femeni Ewą Pajor.
Ewa Pajor ujawniła kulisy współpracy z Darią Abramowicz. "Dla mnie aspekt mentalny jest kluczowy"
Większość czasu Abramowicz spędza u boku Igi Świątek - podróżuje z naszą tenisistką po świecie i wspiera ją podczas ważnych turniejów. Wcale nie oznacza to jednak, że pozostałe "podopieczne" psycholożki mogą czuć się pominięte. Wręcz przeciwnie - zarówno Mirosław, jak i Pajor mają stały kontakt ze swoją psycholożką i także mogą liczyć na jej wsparcie i porady.
W ostatniej rozmowie z katalońskim Sportem o współpracy z Darią Abramowicz opowiedziała Ewa Pajor. Liderka reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet i napastniczka Barcelony przyznała, że sporo zawdzięcza swojej psycholożce.
"Czuję się bardzo dobrze, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. A dla mnie aspekt mentalny jest kluczowy. Od pięciu lat współpracuję z psychologiem, który bardzo mi pomógł zrozumieć, jak ważne jest przygotowanie się przed meczami, ale także jak zarządzać nimi po meczu i jak zadbać o czas między meczami. To wszystko pomogło mi rozwinąć się jako piłkarce i jako osobie. W tej chwili czuję się dobrze i to pozwala mi pomagać drużynie" - wyjawiła.