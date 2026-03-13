Świątek w końcu przemówiła, komunikat tuż po wpadce w Indian Wells. "To ciężkie"

Po niemal miesięcznej przerwie od ostatniego występu w Dosze Iga Świątek wróciła do gry i wystąpiła na turnieju WTA 1000 Indian Wells. W pierwszej rundzie poradziła sobie z Kaylą Day, a następnie zdaniem wielu zagrała dwa najlepsze spotkania od dłuższego czasu. Najpierw w dwóch setach ograła Marię Sakkari, a następnie w 3. rundzie nie dała szans Karolinie Muchovej (6:2, 6:0).

W ćwierćfinale przyszło jej zagrać z Eliną Switoliną, czyli 9. rakietą świata. Rywalizacja zapowiadała się niezwykle ciekawie i zdecydowanie nie zawiodła. Pierwsza partia padła łupem Ukrainki 6:2. Następnie jednak Polka doprowadziła do remisu wygrywając także 6:4. Trzeci set jednak niestety dla naszej zawodniczki 6:4 zwyciężyła przeciwniczka i to ona zameldowała się w półfinale turnieju.

24-latka nie kryła swojego zdenerwowania w trakcie meczu i zdarzyło się jej wyładować negatywną energię na ręczniku, co dokładnie uchwyciły kamery.

Rozwiń

Świątek zabrała głos po porażce w Indian Wells. Jasny przekaz

Jakiś czas po porażce ze Switoliną sześciokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych zabrała głos. Za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała, że ćwierćfinałowe starcie Indian Wells zdecydowanie nie poszło po jej myśli. Do tego podziękowała za wsparcie i przekazała, że nie przestaje ciężko pracować.

- Wczorajszy mecz nie poszedł po mojej myśli. To nie był mój najlepszy dzień, na pewno nie najlepszy występ. To ciężkie, ale takie sytuacje są częścią życia sportowego. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Ciężka praca się nie kończy. Do zobaczenia w Miami - napisała.

Rozwiń

Teraz Iga Świątek wystartuje w turnieju WTA 1000 w Miami. Ten rozpocznie się 17 marca i potrwa przez 12 dni - do 29 marca. Najlepszym wynikiem Polki tam jest zwycięstwo w 2022 roku. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale po porażce 2:6, 5:7 z Alexandrą Ealą.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek Aaron Favila East News

Iga Świątek Dita Alangkara/Associated Press/East News East News

Arthur Fils - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport