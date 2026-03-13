Świątek w końcu przemówiła, komunikat tuż po wpadce w Indian Wells. "To ciężkie"

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W czwartek w nocy czasu polskiego Iga Świątek zmierzyła się w ćwierćfinale Indian Wells z Eliną Switoliną. Nasza zawodniczka nie spisała się jednak najlepiej i uległa Ukraince 2:6, 6:4,. 4:6, przez co pożegnała się z turniejem. W trakcie meczu tenisistka wydawała się zdenerwowana, a szczególnie tuż przed ostatnim gemem, gdy rzucała ręcznikiem. Dzień po spotkaniu za pośrednictwem mediów społecznościowych zamieściła wpis podsumowujący rywalizację.

Tenis: Iga Świątek zabrała głos po odpadnięciu z Indian Wells
Po niemal miesięcznej przerwie od ostatniego występu w Dosze Iga Świątek wróciła do gry i wystąpiła na turnieju WTA 1000 Indian Wells. W pierwszej rundzie poradziła sobie z Kaylą Day, a następnie zdaniem wielu zagrała dwa najlepsze spotkania od dłuższego czasu. Najpierw w dwóch setach ograła Marię Sakkari, a następnie w 3. rundzie nie dała szans Karolinie Muchovej (6:2, 6:0).

W ćwierćfinale przyszło jej zagrać z Eliną Switoliną, czyli 9. rakietą świata. Rywalizacja zapowiadała się niezwykle ciekawie i zdecydowanie nie zawiodła. Pierwsza partia padła łupem Ukrainki 6:2. Następnie jednak Polka doprowadziła do remisu wygrywając także 6:4. Trzeci set jednak niestety dla naszej zawodniczki 6:4 zwyciężyła przeciwniczka i to ona zameldowała się w półfinale turnieju.

Zobacz również:

Iga Świątek

"Wstrząsający moment". Świątek już nie wróci na szczyt? Potwierdza się najgorsze

Łukasz Żurek

    24-latka nie kryła swojego zdenerwowania w trakcie meczu i zdarzyło się jej wyładować negatywną energię na ręczniku, co dokładnie uchwyciły kamery.

    Świątek zabrała głos po porażce w Indian Wells. Jasny przekaz

    Jakiś czas po porażce ze Switoliną sześciokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych zabrała głos. Za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała, że ćwierćfinałowe starcie Indian Wells zdecydowanie nie poszło po jej myśli. Do tego podziękowała za wsparcie i przekazała, że nie przestaje ciężko pracować.

    Zobacz również:

    Iga Świątek nie wytrzymała naporu Jeleny Rybakiny. Kazaszka zluzowała Polkę na pozycji wiceliderki światowego rankingu
    Rybakina udawała, że nie słyszy. Zakpiła ze wszystkich. Tego jej nie zapomną

    Łukasz Żurek

      - Wczorajszy mecz nie poszedł po mojej myśli. To nie był mój najlepszy dzień, na pewno nie najlepszy występ. To ciężkie, ale takie sytuacje są częścią życia sportowego. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Ciężka praca się nie kończy. Do zobaczenia w Miami - napisała.

      Teraz Iga Świątek wystartuje w turnieju WTA 1000 w Miami. Ten rozpocznie się 17 marca i potrwa przez 12 dni - do 29 marca. Najlepszym wynikiem Polki tam jest zwycięstwo w 2022 roku. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale po porażce 2:6, 5:7 z Alexandrą Ealą.

      Zobacz również:

      Wim Fissette
      To już oficjalnie, Fissette w teamie ze światową "1". Jest komunikat

      Andrzej Grupa
