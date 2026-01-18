Świątek w finale Australian Open, na kort wyszła wtedy z wielką przyjaciółką. Dwa sety i koniec
Iga Świątek ma w swym dorobku liczne trofea wielkoszlemowe wywalczone w ramach kariery seniorskiej, ale warto pamiętać, że Polka błyszczała w różnych odsłonach prestiżowego cyklu jeszcze za czasów juniorskich. Przykładem jest tu jej występ na Australian Open 2017, kiedy to wespół ze swoją wielką przyjaciółką, Mają Chwalińską, dotarła aż do finału zmagań dziewcząt w deblu. Potem nasze reprezentantki musiały jednak uznać wyższość innego duetu, choć walka na korcie była momentami bardzo zacięta.
Iga Świątek zasłynęła w świecie tenisa m.in. byciem "królową Paryża" - poczynając od 2020 roku wielokrotnie bowiem triumfowała w rozgrywkach Rolanda Garrosa, choć nie był to oczywiście jedyny turniej spod znaku Wielkiego Szlema, w którym okazywała się bezkonkurencyjna.
Co jednak istotne, Świątek w zmaganiach WS błyszczała także w czasach juniorskich - na paryskich kortach wywalczyła sobie tytuł w deblu wraz z Caty McNally, z kolei na Wimbledonie była raz nie do pokonania w singlu. O krok od sukcesu była także na Australian Open.
Świątek i Chwalińska przechodziły przez Australian Open niczym burza. Półfinał był dla nich pestką
Mowa tu o współzawodnictwie w Melbourne z 2017 roku i udziale raszynianki w grze podwójnej wespół z Mają Chwalińską, która do dziś pozostaje bliską przyjaciółką Świątek. Nasze przedstawicielki zaczęły tamtą przygodę od zmagań z reprezentantkami gospodarzy, Lisą Mays i Ivaną Popovic i poszło im wówczas dość łatwo - skończyło się na wygranej 6:2, 6:2.
W rundzie drugiej przeciwniczki postawiły się "biało-czerwonemu" duetowi nieco bardziej - niemniej Świątek i Chwalińska zdołały ograć Tajwankę Cho I-hsuan oraz Japonkę Yuki Naito 6:3, 6:4. Ćwierćfinał z kolei rozpoczął się dla nich dość niewymagająco - w pierwszej odsłonie meczu ograły one Amerykanki Taylor Johnson i Nicole Mossmer 6:2, natomiast potem musiały wytężyć wysiłki - mimo wszystko skończyło się na rezultacie 7:5 w drugim secie i awansie.
Półfinał okazał się zaskakująco łatwy dla Biało-Czerwonych - Japonka Anri Nagata oraz Tajka Thasaporn Naklo dały się ograć w wymiarze 6:2, 6:1. 27 stycznia 2017 roku odbyło się tymczasem wielkie starcie finałowe...
Wielki finał na Australian Open. Świątek i Chwalińska do końca walczyły o wielki zwrot w meczu
W nim Iga Świątek i Maja Chwalińska stanęły na korcie naprzeciw Kanadyjki Bianki Andreescu oraz Amerykanki Carson Branstine i trzeba przyznać, że... pierwszy set poszedł Polkom naprawdę kiepsko, bowiem przegrały go 1:6.
W drugiej odsłonie nasze sportsmenki zaprezentowały jednak wielki hart ducha i trzeba przyznać, że do końca walczyły o odwrócenie losów meczu. W Melbourne doszło wówczas do tie-breaka i dopiero w nim Andreescu oraz Branstine postawiły kropkę nad "i", triumfując 7-4.
Tym samym - patrząc zarówno na czasy juniorskie, jak i w pełni zawodową karierę - Australian Open stał się dla Igi Świątek ostatnią odsłoną Wielkiego Szlema, na której nie wywalczyła ona tytułu w jakiejkolwiek kategorii.