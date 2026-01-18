Świątek w finale Australian Open, na kort wyszła wtedy z wielką przyjaciółką. Dwa sety i koniec

Iga Świątek zasłynęła w świecie tenisa m.in. byciem "królową Paryża" - poczynając od 2020 roku wielokrotnie bowiem triumfowała w rozgrywkach Rolanda Garrosa, choć nie był to oczywiście jedyny turniej spod znaku Wielkiego Szlema, w którym okazywała się bezkonkurencyjna.

Co jednak istotne, Świątek w zmaganiach WS błyszczała także w czasach juniorskich - na paryskich kortach wywalczyła sobie tytuł w deblu wraz z Caty McNally, z kolei na Wimbledonie była raz nie do pokonania w singlu. O krok od sukcesu była także na Australian Open.

Po raz pierwszy w historii! Polska wygrała United Cup! Polsat Sport

Świątek i Chwalińska przechodziły przez Australian Open niczym burza. Półfinał był dla nich pestką

Mowa tu o współzawodnictwie w Melbourne z 2017 roku i udziale raszynianki w grze podwójnej wespół z Mają Chwalińską, która do dziś pozostaje bliską przyjaciółką Świątek. Nasze przedstawicielki zaczęły tamtą przygodę od zmagań z reprezentantkami gospodarzy, Lisą Mays i Ivaną Popovic i poszło im wówczas dość łatwo - skończyło się na wygranej 6:2, 6:2.

W rundzie drugiej przeciwniczki postawiły się "biało-czerwonemu" duetowi nieco bardziej - niemniej Świątek i Chwalińska zdołały ograć Tajwankę Cho I-hsuan oraz Japonkę Yuki Naito 6:3, 6:4. Ćwierćfinał z kolei rozpoczął się dla nich dość niewymagająco - w pierwszej odsłonie meczu ograły one Amerykanki Taylor Johnson i Nicole Mossmer 6:2, natomiast potem musiały wytężyć wysiłki - mimo wszystko skończyło się na rezultacie 7:5 w drugim secie i awansie.

Półfinał okazał się zaskakująco łatwy dla Biało-Czerwonych - Japonka Anri Nagata oraz Tajka Thasaporn Naklo dały się ograć w wymiarze 6:2, 6:1. 27 stycznia 2017 roku odbyło się tymczasem wielkie starcie finałowe...

Wielki finał na Australian Open. Świątek i Chwalińska do końca walczyły o wielki zwrot w meczu

W nim Iga Świątek i Maja Chwalińska stanęły na korcie naprzeciw Kanadyjki Bianki Andreescu oraz Amerykanki Carson Branstine i trzeba przyznać, że... pierwszy set poszedł Polkom naprawdę kiepsko, bowiem przegrały go 1:6.

W drugiej odsłonie nasze sportsmenki zaprezentowały jednak wielki hart ducha i trzeba przyznać, że do końca walczyły o odwrócenie losów meczu. W Melbourne doszło wówczas do tie-breaka i dopiero w nim Andreescu oraz Branstine postawiły kropkę nad "i", triumfując 7-4.

Tym samym - patrząc zarówno na czasy juniorskie, jak i w pełni zawodową karierę - Australian Open stał się dla Igi Świątek ostatnią odsłoną Wielkiego Szlema, na której nie wywalczyła ona tytułu w jakiejkolwiek kategorii.

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter

Iga Świątek AFP

Bianca Andreescu Li Jing/Xinhua via AFP AFP