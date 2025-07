Świątek w finale, ale co wypłynęło zaraz po meczu. Tego Iga jeszcze nie doświadczyła

Swój jedyny wielkoszlemowy tytuł juniorski w singlu Iga Świątek wygrała właśnie na trawie - tej londyńskiej. Później mówiono, że ze swoim "doślizgiem", gorszym od czołówki serwisem czy brakiem gra slajsami, na powtórzenie tego w profesjonalnej karierze nie ma szans. Bo jej tenis sprawdzał się na mączce, był do niej dostosowany. I kolejne sezony to potwierdzały. Aż wreszcie doszło do precedensu - potwierdził go właśnie awans do finału Wimbledonu.