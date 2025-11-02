Świątek w elitarnym gronie. Historyczne osiągnięcie o krok. Aż trudno uwierzyć

WTA Finals to jeden z bardziej prestiżowych turniejów w roku kalendarzowym, ustępując rangą jedynie Wielkim Szlemom. W nim to rywalizuje raptem 8 zawodniczek, będących w danym sezonie na szczycie rankingu WTA Race.

Od edycji z 2021 roku udział w WTA Finals regularnie bierze najlepsza tenisistka z kraju nad Wisłą - Iga Świątek. W tym roku znalazła się ona w grupie sygnowanej imieniem legendarnej Sereny Williams, do której trafiły również: Madison Keys, Amanda Anisimova oraz Jelena Rybakina.

Świątek może powalczyć o rekord WTA Finals. Przed nią już tylko legendarne tenisistki

Jak podają statystycy z portalu "OptaAce", wygrana z Keys otworzyła Świątek drzwi do naprawdę elitarnego grona. Polka znalazła się bowiem wśród topowej szóstki zawodniczek, które wygrały najwięcej spotkań grupowych turniejów WTA Finals.

24-latka ma 10 takich wygranych na swoim koncie. To oznacza, że zrównała się ona w tej kwestii z Chris Evert oraz Caroline Wozniacki. W czołówce ów zestawienia znajdują się natomiast: Martina Navratilova (14 zwycięstw), Serena Williams (14 zwycięstw) oraz Maria Szarapowa (17 zwycięstw).

Jest jednak dość znacząca różnica między wspomnianymi wyżej legendami a Igą Świątek. Polka jako jedyna wciąż pozostaje aktywną zawodniczką, co oznacza, że w najbliższych latach może wciąż śrubować swoje niewiarygodne osiągnięcie. Co prawda, Caroline Wozniacki zdecydowała się na wznowienie kariery w 2023 roku, lecz w toczącej się obecnie kampanii nie rozegrała ona żadnego spotkania w ramach turniejów spod szyldu WTA.

W perspektywie kilku następnych lat Świątek może więc wdrapać się na sam szczyt przytoczonego zestawienia, stając się rekordzistką WTA Finals. Do tego wyczynu znacznie przybliżyły by ją zwycięstwa w nadchodzących spotkaniach z Rybakiną oraz Anisimovą.

Iga Świątek Artur Widak AFP

Serena Williams London Entertainment / SplashNews.com East News

Maria Szarapowa Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Learner Tien - Daniil Medvedev. Skrót meczu Polsat Sport