Świątek rozpoczęła zmagania w Niemczech od zwycięstwa nad Laurą Siegemund 6:2, 6:3. W piątek rozegra ćwierćfinałowy pojedynek, a jej rywalką będzie Mirra Andriejewa lub Alycia Parks.

Zaskakujący plan Świątek. Tak Polka chce wydać pieniądze. To może być przełom

Tymczasem Świątek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" poruszyła poważny problem, który ją mocno dotyka, gdy jest w Polsce.

Jeśli chodzi o korty twarde, to jest dosłownie jeden kort w Warszawie, który ma dobrą nawierzchnię. Reszta kortów jest od lat nieodnawiana. Nawierzchnie są totalnie pościerane

Polka złego słowa nie powiedziała na korty ziemne w stolicy, ale boli ją brak tych z twardą nawierzchnią. Taki stan rzeczy sprawia, że 24-latka nie może zbyt często trenować w Polsce i dlatego wybiera opcje zagraniczne. - Nawet mi jest ciężko dostać czasami kort, bo też nie chcę wypychać innych klientów, którzy już go sobie zarezerwowali - dodała.

Raszynianka ma jednak konkretny plan, który może rozwiązać jej problem. Jest nim wybudowanie kortów twardych za własne środki finansowe. - Cały czas o tym myślę. Raczej to byłaby mniejsza rzecz, ale to opiera się najpierw na kupnie ziemi, następnie biznesplanie. Byłby to projekt, który na pewno kosztowałby mnie sporo czasu - przyznała i podkreśliła, że "fajnie byłoby mieć coś swojego".

Iga Świątek zagra o półfinał turnieju WTA 500 w Stuttgarcie IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke/Imago Sport and News/East N East News

Iga Świątek AFP

Iga Świątek Ella Ling/Shutterstock East News

TOP 10 akcji BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała w meczu UNI Opole - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport