Iga Świątek od lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowego tenisa i największą gwiazdą polskiego sportu. 24-letnia zawodniczka ma na koncie już sześć tytułów wielkoszlemowych - cztery triumfy w Roland Garros, a także zwycięstwa w Wimbledonie i US Open. Wciąż brakuje jej jedynie wygranej w Australian Open, która uczyniłaby ją jedyną aktywną tenisistką z kompletem triumfów we wszystkich turniejach Wielkiego Szlema. Ostatni sezon przyniósł Polce wiele sukcesów, ale także sporo wymagających momentów, które sprawiły, że zakończyła go jako wiceliderka rankingu WTA.

Świątek nie miała jednak zbyt długiej przerwy między sezonami. Po występie w Billie Jean King Cup, gdzie ponad miesiąc temu po raz ostatni można było zobaczyć ją na korcie, Polka szybko wraca do gry. Już wkrótce oficjalnie rozpocznie walkę o powrót na szczyt rankingu WTA, ale zanim się to wydarzy, Polka weźmie udział w wyjątkowym turnieju pokazowym w Shenzhen. To właśnie tam, 26 grudnia, zmierzy się z Jeleną Rybakiną - piątą tenisistką świata i triumfatorką tegorocznych WTA Finals.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek zwyciężczynią tegorocznego plebiscytu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek na imprezie przed turniejem pokazowym w Shenzhen

Jeszcze przed wylotem Świątek dała o sobie znać w mediach społecznościowych. "Chcę tylko życzyć wam Wesołych Świąt! Mam nadzieję, że spędzicie je dokładnie tak, jak chcecie. Jako że dzisiaj jestem w drodze do Chin, to coś dla was" - napisała, pokazując świąteczny makijaż przygotowany na wigilijną kolację i dała do zrozumienia, że już wkrótce zamelduje się w Azji. W czwartek w sieci pojawiły się pierwsze nagrania z jej przylotu do Chin - Polka została przywitana na lotnisku, pozowała do zdjęć na tle choinki, a chwilę później odbyła pierwszy trening, którego fragmenty szybko obiegły media.

Niedługo potem opublikowano także nagrania z imprezy poprzedzającej turniej pokazowy w Shenzhen. Igi nie mogło na niej zabraknąć. Tenisistka postawiła na elegancką, ale skromną stylizację - czarny top z prześwitującymi elementami, czarne spodnie, szpilki i niewielką torebkę. Jej obecność wzbudziła spore zainteresowanie, a tenisistka traktowana była jak na wielką gwiazdę tenisa przystało - Polka w towarzystwie "eskorty" pojawiła się na czerwonym dywanie, podpisała się na ściance i zrobiła sobie zdjęcia z organizatorami turnieju.

Rozwiń

Iga Świątek AFP

Iga Świątek w Shenzhen zmierzy się z Jeleną Rybakiną Al Bello AFP

Iga Świątek AFP