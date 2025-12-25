Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek w Chinach i od razu o niej głośno. Tak ją potraktowali, jest nagranie

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Iga Świątek znów jest w centrum uwagi kibiców. Wiceliderka rankingu WTA pojawiła się na imprezie poprzedzającej turniej pokazowy w Shenzhen, dając sygnał, że jest gotowa do powrotu na kort i rozpoczęcia walki o odzyskanie pozycji liderki światowego tenisa. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z udziałem wiceliderki światowego rankingu. Tak potraktowali ją organizatorzy imprezy.

Po lewej stronie kobiety w eleganckich strojach przechodzą po czerwonym dywanie, otoczone przez fotografów i kamerzystów, w tle inni uczestnicy wydarzenia; po prawej portret młodej kobiety o poważnym wyrazie twarzy, ubranej w błyszczącą, srebrną bluzkę...
Iga Świątek pojawiła się na imprezie poprzedzającej turniej pokazowy w ChinachTwitter/LukasFCB321, Tomasz JastrzebowskiReporter

Iga Świątek od lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowego tenisa i największą gwiazdą polskiego sportu. 24-letnia zawodniczka ma na koncie już sześć tytułów wielkoszlemowych - cztery triumfy w Roland Garros, a także zwycięstwa w Wimbledonie i US Open. Wciąż brakuje jej jedynie wygranej w Australian Open, która uczyniłaby ją jedyną aktywną tenisistką z kompletem triumfów we wszystkich turniejach Wielkiego Szlema. Ostatni sezon przyniósł Polce wiele sukcesów, ale także sporo wymagających momentów, które sprawiły, że zakończyła go jako wiceliderka rankingu WTA.

Świątek nie miała jednak zbyt długiej przerwy między sezonami. Po występie w Billie Jean King Cup, gdzie ponad miesiąc temu po raz ostatni można było zobaczyć ją na korcie, Polka szybko wraca do gry. Już wkrótce oficjalnie rozpocznie walkę o powrót na szczyt rankingu WTA, ale zanim się to wydarzy, Polka weźmie udział w wyjątkowym turnieju pokazowym w Shenzhen. To właśnie tam, 26 grudnia, zmierzy się z Jeleną Rybakiną - piątą tenisistką świata i triumfatorką tegorocznych WTA Finals.

Iga Świątek na imprezie przed turniejem pokazowym w Shenzhen

Jeszcze przed wylotem Świątek dała o sobie znać w mediach społecznościowych. "Chcę tylko życzyć wam Wesołych Świąt! Mam nadzieję, że spędzicie je dokładnie tak, jak chcecie. Jako że dzisiaj jestem w drodze do Chin, to coś dla was" - napisała, pokazując świąteczny makijaż przygotowany na wigilijną kolację i dała do zrozumienia, że już wkrótce zamelduje się w Azji. W czwartek w sieci pojawiły się pierwsze nagrania z jej przylotu do Chin - Polka została przywitana na lotnisku, pozowała do zdjęć na tle choinki, a chwilę później odbyła pierwszy trening, którego fragmenty szybko obiegły media.

Niedługo potem opublikowano także nagrania z imprezy poprzedzającej turniej pokazowy w Shenzhen. Igi nie mogło na niej zabraknąć. Tenisistka postawiła na elegancką, ale skromną stylizację - czarny top z prześwitującymi elementami, czarne spodnie, szpilki i niewielką torebkę. Jej obecność wzbudziła spore zainteresowanie, a tenisistka traktowana była jak na wielką gwiazdę tenisa przystało - Polka w towarzystwie "eskorty" pojawiła się na czerwonym dywanie, podpisała się na ściance i zrobiła sobie zdjęcia z organizatorami turnieju.

Zawodniczka tenisowa w czarno-różowym stroju i różowej czapce okazuje radość po zdobyciu punktu, ściskając pięść i patrząc z determinacją w stronę boiska.
Iga ŚwiątekAFP
Zawodniczka tenisowa w czarnym stroju z zaciśniętą pięścią wyrażającą emocje po udanym zagraniu, trzymająca rakietę na tle rozmytej publiczności.
Iga Świątek w Shenzhen zmierzy się z Jeleną RybakinąAl BelloAFP
Kobieta ubrana w różową bluzę z kapturem i czapkę w tym samym kolorze siedzi, gestykuluje dłońmi i prowadzi rozmowę, obok widoczny biały ręcznik.
Iga ŚwiątekAFP

