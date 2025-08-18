Świątek w centrum zamieszania. Oni nie mogą już na to patrzeć, chcą zmian

Mnóstwo powodów do radości ostatnio daje polskim kibicom Iga Świątek. Podopieczna Wima Fissette'a po triumfie w Wimbledonie tym razem zachwyca w Stanach Zjednoczonych i jest już tylko jeden mecz od triumfu w Cincinnati. Za raszynianką zacięty półfinał z Jeleną Rybakiną. Kazaszka, po odprawieniu z kwitkiem Aryny Sabalenki, postawiła naszej rodaczce twarde warunki. Trzecia rakieta świata najadła się trochę strachu, ale ostatecznie triumfowała 7:5, 6:3.

O ile Polka była w doskonałym humorze, o tyle kibice bardzo denerwowali się w trakcie pojedynku. Powód? Słabo widoczna piłeczka podczas transmisji telewizyjnej. Sporej liczbie internautów puściły nerwy. Komentarze zebrał portal "sportskeeda.com". "Przepraszam, ale tego nie da się oglądać. Tak jakbym nie widział tej piłki" - napisał jeden z nich. "To jest jakaś zbrodnia przeciwko tenisowi" - dodał kolejny. Do tego dochodziły zrzuty ekranów, na których rzeczywiście trudno dostrzec wspomnianą piłkę.

Iga Świątek dawała popis, gdy zaczęło się zamieszanie. Kibice mają dosyć

W końcu padła ciekawa propozycja odważnej zmiany. "W tym tygodniu było gorzej niż zwykle. Inne sporty używają pomarańczowych piłek, jeśli zwykłe stają się trudne do zauważenia. Tratwy ratunkowe, kamizelki ratunkowe, rejestratory lotów - wszystko pomarańczowe. Tenis - podąża za letnim słońcem przez 10 miesięcy w roku i używa piłek w kolorze "słonecznym". Czas na gruntowne przemyślenie" - zaproponował jeden z fanów.

Organizatorzy muszą przemyśleć tę sprawę, ponieważ utrudnione oglądanie spotkań nie działa na korzyść dyscypliny uwielbianej przez miliony Polaków. Oby przyjemniej podziwiało się już finał zmagań WTA Cincinnati pomiędzy Igą Świątek a Jasmine Paolini. Spotkanie rozpocznie się w nocy z poniedziałku na wtorek naszego czasu. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

