W Polsce z niecierpliwością wyczekuje się startu Igi Świątek podczas WTA Finals. Polka w Rijadzie będzie broniła tytułu sprzed roku, który wywalczyła w Cancun, a także postara się odzyskać fotel liderki światowego rankingu. Jej występ jest dużą niewiadomą, ze względu na przerwę, która trwa od US Open i przede wszystkim zmianę trenera. 23-latka rozstała się z Tomaszem Wiktorowskim, a w jego miejsce zatrudniła Wima Fissette. To sprawia, że kibice całego świata ze szczególną uwagą będą przyglądać się jej grze, a jej sytuację przeanalizowali dziennikarze The Athletic, należącego do "New York Times'a", których szczególnie to interesuje, ponieważ Świątek znalazła się w jednej grupie z Coco Gauff i Jessicą Pegulą.

Reklama