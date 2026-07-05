Świątek w centrum burzy, Ukraińcy naprawdę to napisali. Poszło o Polaków

Iga Świątek sensacyjnie pożegnała się z Wimbledonem już na etapie trzeciej rundy. Broniąca tytułu wywalczonego przed rokiem Raszynianka uległa Alexandrze Eali 6:7 (9), 2:6 i nie zdobędzie siódmego trofeum wielkoszlemowego w karierze. Przynajmniej nie teraz.

Przedwczesna porażka byłej liderki światowego rankingu kobiecego tenisa poruszyła nie tylko Polaków. Rozpisywały się bowiem na ten temat media z całego świata, w tym także nasi wschodni sąsiedzi. Nikt jednak nie mógł spodziewać się tego, na co zdecydowali się dziennikarze ukraińskiego portalu "Obozrevatel".

Przy opisywaniu porażki Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu Ukraińcy zdecydowali się przypomnieć, że po wybuchu wojny w ich kraju polska zawodniczka nosiła na korcie wstążkę przypiętą do swojej czapki na znak wsparcia. Z czasem jednak ta zniknęła ze stroju 24-latki, o to dziennikarze "Obozrevatela" oskarżyli... Polaków.

"Słynna tenisistka, którą Polacy zmusili do usunięcia ukraińskich symboli, sensacyjnie przegrała z mało znaną Filipinką na Wimbledonie" - artykuł o takim tytule pojawił się na ich portalu. "Wcześniej Światek przyznała, że nie nosi już broszki w kolorach flagi Ukrainy i zmusiła ją do tego krytyka jej rodaków. Od początku pełnoskalowej inwazji regularnie pojawiała się na dworze z ukraińskimi symbolami na czapce, ale teraz już tego nie robi" - czytamy w dalszej części publikacji.

Świątek zagrożona całkowitą eliminacją. Jednak najgorszy scenariusz

Hubert Hurkacz ostatnią nadzieją Polaków w singlu na Wimbledonie

Tymczasem Iga Świątek pożegnała się już z rywalizacją na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club. Po porażce z Alexandrą Ealą polska zawodniczka nie kryła rozgoryczenia, a jej wypowiedzi podczas konferencji prasowej mocno zaniepokoiły dziennikarzy i ekspertów.

"Nie dbam już o wyniki. Byłam na nich tak bardzo skupiona, że trudno było tak dalej funkcjonować. Naprawdę staram się to odpuścić. Nie mam dobrych wyników, więc nie będę ich od siebie oczekiwać, bo one po prostu się nie pojawią" - ogłosiła była liderka światowego rankingu w rozmowie z dziennikarzami.

Od tej pory jedyną szansą na końcowe trofeum w singlu dla Polki jest Hubert Hurkacz. Wrocławianin w niedzielę zagra w 1/8 finału, a jego rywalem będzie Jan-Lennard Struff. Relację "na żywo" z tego meczu śledzić będzie można na stronie Interii.

Radwańska zdiagnozowała problem Świątek. Iga reaguje zdecydowanie

Iga Świątek z ukraińską wstążką ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP

Iga Świątek NEIL HALL PAP

Iga Świątek, Wimbledon Henry Nicholls AFP





Sadio Doumbia/Fabien Reboul - Vit Kopriva/Filip Pieczonka. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport