A chodzi nie o sportowy ranking, a o listę "cytatów wartych zapamiętania" które padły podczas tegorocznego Australian Open. Są to - jak czytamy na oficjalnym portalu turnieju - "refleksje, reakcje i rzadkie momenty, które zdołały uchwycić ducha AO 2026".

I tak wyróżnione zostały między innymi:

słowa wspomnianego już wyżej Carlosa Alcaraza, które wypowiedział po triumfie, który pozwolił mu skompletować Karierowego Wielkiego Szlema:

Nikt nie wie, jak ciężko pracowałem, by wywalczyć ten tytuł. Po prostu prowadziłem gonitwę za tą chwilą

wypowiedź Novaka Djokovicia pod adresem Hiszpana po przegranym finale:

Gratulacje Carlos za wspaniały turniej. To, co tutaj zrobiłeś było... Mam wrażenie, że najlepsze słowa, by to opisać, to "historyczne" i "legendarne"

przemyślenia Jeleny Rybakiny dotyczące zarządzania emocjami:

Jaka jest najgorsza rzecz, która może się zdarzyć? Mój trener mówi mi zawsze że porażka, ale potem otrzymujesz kolejną szansę, by grać w następnym tygodniu. I mamy kilka Wielkich Szlemów, byłam więc skoncentrowana, ale nie zestresowana

czy przemyślenia Aryny Sabalenki:

Dziś jesteś przegraną, jutro możesz być zwyciężczynią. Mam nadzieję, że w tym sezonie będę bardziej triumfatorką niż przegraną

Na liście - co wymowne - nie znalazły się słowa, które padły z ust Igi Świątek, choć to one jak się zdaje, odbijały się najszerszym echem podczas tegorocznego Australian Open.

Tenis: Australian Open. Iga Świątek wywołała poruszenie swoimi słowami

A mowa o reakcji Igi Świątek na nagranie z udziałem Coco Gauff, na którym przyłapana przez kamery Amerykanka dawała upust złym emocjom po niespodziewanej porażce z Eliną Switoliną.

- Pytanie brzmi, czy my jesteśmy tenisistkami, czy zwierzętami w zoo? One są obserwowane nawet przy wypróżnianiu. Byłoby miło mieć nieco prywatności. Nie zawsze chce się być tak uważnie obserwowanym - wypaliła podczas konferencji prasowej nasza wiceliderka rankingu WTA.

Ta wypowiedź natychmiast była cytowana przez media sportowe z całego świata. W końcu odniósł się do nie w rozmowie z "Tennis Channel" sam dyrektor turnieju - Craig Tiley, który miał nieco inną optykę na całą sprawę, niż Polka.

- Mamy mnóstwo obszarów, gdzie kamer nie ma. Pokoje trenerów, gdzie szkoleniowcy i zawodnicy mogą w spokoju współpracować. Do tego szatnie, pokoje do treningu, gabinet pielęgnacyjny, pokój do spania i odpoczynku. Tam nigdzie nie ma kamer. Na korcie głównym, a także wokół niego, czy jego korytarzach oczywiście są. Będziemy dalej przyglądali się tej sprawie i wsłuchiwali w głosy ze strony uczestników turnieju. W tym samym czasie chcemy jednak sprawić, żeby kibic był jak najbliższej zawodnika. Wierzymy, że możemy w ten sposób podnieść ich wartość, aby fani kochali ich jeszcze bardziej. Dalej będziemy szli tą ścieżką - tłumaczył.

