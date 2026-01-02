Iga Świątek od kilku dni przebywa w Australii. To właśnie tam rozpoczął się United Cup. Reprezentacja Polski będzie chciała sięgnąć po końcowy triumf, choć nie będzie to łatwe zadanie. Biało - Czerwoni zmagania rozpoczną w poniedziałek (5 stycznia) od starcia z Niemcami.

Udział w United Cup to jednak tylko przystanek dla Świątek i innych czołowych tenisistek oraz tenisistów przed Australian Open, które rozpocznie się 18 stycznia.

Świątek nie wygrała nigdy Australian Open. Teraz może przejść do historii

24-letnia Raszynianka ma na swoim koncie sześć triumfów wielkoszlemowych, ale nigdy nie triumfowała Melbourne. Polka wygrała Roland Garros (2020, 2022-2024), US Open (2022) i Wimbledon (2025). Tak więc w jej kolekcji brakuje już tylko triumfu na Antypodach.

Zagraniczne media szeroko rozpisują się o tym, że Świątek stanie przed historyczną szansą, aby zdobyć ostatni wielkoszlemowy skalp. Zresztą nie tylko ona, bo triumfu w Melbourne brakuje także Carlosowi Alcarazowi. - "Czy Iga Świątek i Carlos Alcaraz dokonają wyjątkowego wyczynu na Australian Open 2026?" - tak brzmi tytuł artykułu branżowego portalu tennis365.com.

- Świątek i Alcaraz chcą wygrać swój siódmy turniej wielkoszlemowy podczas Australian Open 2026, ale chcą też osiągnąć wyjątkową rzecz. Byliby pierwszą parą, której się to uda podczas tego samego turnieju. Brakuje im bowiem jednego turnieju do zdobycia Karierowego Wielkiego Szlema - czytamy.

Świątek i Alcaraz o krok od przejścia do historii

Dziennikarze portalu podkreślili, że w erze open 12 osób zapisało się w historii tym, że wygrali tzw. Karierowego Wielkiego Szlema. Byli to Margaret Smith Court, Rod Laver, Billie Jean King, Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graff, Andre Agassi, Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal, Maria Szarapowa oraz Novak Djoković. Serb dokonał tego jako ostatni, a było to w 2016 roku.

Najlepszy wynik Świątek w Melbourne to półfinał (2022, 2025). Z kolei Alcaraz dwukrotnie zatrzymywał się w Australian Open na etapie ćwierćfinału (2024, 2025).

Dziennikarze tennis365.com zauważyli, że Alcaraz w Melbourne może przejść do historii także w jeszcze jednej statystyce. Do tej pory najmłodszym zawodnikiem, który zdobył Wielkiego Szlema w karierze jest Rafael Nadal (w 2010 roku miał 24 lata). Hiszpan może go prześcignąć, bowiem ma dopiero 22 lata.

Warto wspomnieć, że w 2026 roku o krok od Karierowego Wielkiego Szlema jest także Jannik Sinner. Włochowi w kolekcji brakuje triumfu w Roland Garros.

Tomasz Lorek: Iga Świątek i Carlos Alcaraz są typowani jako faworyci. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

