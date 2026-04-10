Świątek w akcji, organizatorzy już się pochwalili. Trwa wielkie odliczanie

Iga Świątek nie będzie przesadnie miło wspominać tegorocznego Sunshine Double, czyli turniejów w Indian Wells oraz Miami. O ile w trakcie pierwszych zawodów Polka dotarła do ćwierćfinału, co nie było przesadnie dramatycznym wynikiem, o tyle gra na Florydzie zakończyła się dla Raszynianki mocnym potknięciem.

24-latka odpadła już po jednym meczu - notabene z Magdą Linette - i porażka ta okazała się swoistą kroplą, która przelała czarę goryczy. Niedługo potem, dokładnie 23 marca, ogłoszono, że nastąpił rozbrat Świątek z jej dotychczasowym trenerem, Wimem Fissett'em.

Iga Świątek już w Stuttgarcie. Nowy etap z nowym trenerem

Belga niedługo potem zastąpił Francisco Roig, z którym reprezentantka Polski popracowała już nieco w Hiszpanii w akademii Rafaela Nadala. Teraz sportsmenka wraz ze swym sztabem przeniosła się do Niemiec, gdzie niebawem weźmie udział w kolejnych zmaganiach z cyklu WTA.

Mowa tu konkretnie o "pięćsetce" w Stuttgarcie, znanej też pod oficjalną sponsorską nazwą jako Porsche Tennis Grand Prix. Organizatorzy tej rywalizacji 10 kwietnia pochwalili się tymczasem w mediach społecznościowych, że Świątek jest już w Badenii-Wirtembergii i z pełną intensywnością trenuje przed nowym wyzwaniem:

Czołowa rakieta globu sama też postanowiła przywitać się na swój sposób - na Instagramie zamieściła fotografię, co ciekawe autorstwa Evy Lys, czyli swojej koleżanki po fachu i skwitowała swoją obecność w Stuttgarcie krótkim przesłaniem. "Cześć Porsche Tennis. Pora rozpocząć sezon na mącze" - napisała.

WTA Stuttgart. Rozpoczęcie turnieju już w poniedziałek

Zmagania w Niemczech rozpoczną się 13 kwietnia i potrwają do 19 kwietnia. Losowanie drabinki ma odbyć się tymczasem w najbliższą sobotę (11 kwietnia). Iga Świątek rozstawiona będzie z numerem trzecim, za Jeleną Rybakiną i Coco Gauff.

Iga Świątek

Iga Świątek Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP _ AFP

Iga Świątek Xiao Yijiu AFP

