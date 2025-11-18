W ostatnim akcencie sezonu 2025 Iga Świątek wystąpiła w Gorzowie Wielkopolskim, aby pomóc reprezentacji Polski w rywalizacji z Nową Zelandią i Rumunią w ramach kwalifikacji do Billie Jean King Cup.

Kiedy była w Polsce, zgodziła się wziąć udział w tzw. "szybkich strzałach", czyli udzielić szybkich odpowiedzi na serię konkretnych pytań.

Wideo z najlepszą polską tenisistką pojawiło się na portalu Polskiego Związku Tenisowego na portalu X. Z Igą Świątek w "szybkie strzały" zagrał dziennikarz Szymon Przybysz.

"Złoto olimpijskie czy kalendarzowy Wielki Szlem?". Iga Świątek zaniemówiła

Przy pierwszym pytaniu Iga Świątek mogła się "rozgrzać". Została zapytana, czy woli makaron z truskawkami czy tiramisu. Wszyscy jej kibice doskonale wiedzą, że Polka bardzo lubi oba te dania. Bardziej jednak smakuje jej włoskie ciasto.

Później jednak pytania były coraz trudniejsze, aż w końcu nadszedł czas na to, które sprawiło, ze Iga Świątek zrobiła minę, jakby zobaczyła ducha.

- Złoto olimpijskie czy kalendarzowy Wielki Szlem? - zapytał Sebastian Przybysz.

I nastała cisza, a Iga Świątek zrobiła wielkie oczy.

Po pięciu sekundach grobowej ciszy Iga Świątek wpadła na to, jak wybrnąć z trudnej sytuacji.

- Może być Złoty Wielki Szlem, więc kalendarzowy i złoto. Ale to chyba tylko Steffi Graf to zrobiła z tego co wiem, więc... trudne zadanie - odpowiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek miała rację. Tylko Steffi Graf w jednym roku kalendarzowym wygrała wszystkie cztery turnieje wielkoszlemowe i zdobyła złoto olimpijskie.

Stało się to w roku 1988. Wówczas igrzyska olimpijskie odbywały się w stolicy Korei Południowej - Seulu.

Iga Świątek nie odpowiadała więc na pytanie wprost, ale zadeklarowała, że wciąż ma bardzo wysokie ambicje i marzy o tym, aby powtórzyć wielki wyczyn Steffi Graf z 1988 roku.

Iga Świątek konsekwentnie trzyma się swojej optyki. Dziennikarz nie doczekał się "satysfakcjonującej" odpowiedzi

Iga Świątek podczas konferencji prasowej

Iga Świątek ma swoje preferencje, ale ze zrozumieniem podeszła do żywotnego problemu, podnoszonego na Roland Garros