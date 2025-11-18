Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek usłyszała to pytanie i zdębiała. Musiała z tego wybrnąć. To się nagrało

Iga Świątek sezon 2025 ma już za sobą. Będąc w Gorzowie Wielkopolskim, polska tenisistka zgodziła się wziąć udział w krótkim materiale wideo, podczas którego odpowiada krótko na serię konkretnych pytań. Film pojawił się na oficjalnym profilu Polskiego Związku Tenisowego. Jedno z pytań zadanych przez Sebastiana Przybysza było dla niej szczególnie trudne. Aż zrobiła wielkie oczy.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekFoto Olimpik/NurPhoto via Getty Images / https://x.com/pzt_tenisEast News

W ostatnim akcencie sezonu 2025 Iga Świątek wystąpiła w Gorzowie Wielkopolskim, aby pomóc reprezentacji Polski w rywalizacji z Nową Zelandią i Rumunią w ramach kwalifikacji do Billie Jean King Cup. 

Kiedy była w Polsce, zgodziła się wziąć udział w tzw. "szybkich strzałach", czyli udzielić szybkich odpowiedzi na serię konkretnych pytań.

Wideo z najlepszą polską tenisistką pojawiło się na portalu Polskiego Związku Tenisowego na portalu X. Z Igą Świątek w "szybkie strzały" zagrał dziennikarz Szymon Przybysz.

"Złoto olimpijskie czy kalendarzowy Wielki Szlem?". Iga Świątek zaniemówiła

Przy pierwszym pytaniu Iga Świątek mogła się "rozgrzać". Została zapytana, czy woli makaron z truskawkami czy tiramisu. Wszyscy jej kibice doskonale wiedzą, że Polka bardzo lubi oba te dania. Bardziej jednak smakuje jej włoskie ciasto.

Później jednak pytania były coraz trudniejsze, aż w końcu nadszedł czas na to, które sprawiło, ze Iga Świątek zrobiła minę, jakby zobaczyła ducha.

- Złoto olimpijskie czy kalendarzowy Wielki Szlem? - zapytał Sebastian Przybysz.

I nastała cisza, a Iga Świątek zrobiła wielkie oczy.

Po pięciu sekundach grobowej ciszy Iga Świątek wpadła na to, jak wybrnąć z trudnej sytuacji.

- Może być Złoty Wielki Szlem, więc kalendarzowy i złoto. Ale to chyba tylko Steffi Graf to zrobiła z tego co wiem, więc... trudne zadanie - odpowiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek miała rację. Tylko Steffi Graf w jednym roku kalendarzowym wygrała wszystkie cztery turnieje wielkoszlemowe i zdobyła złoto olimpijskie.

Stało się to w roku 1988. Wówczas igrzyska olimpijskie odbywały się w stolicy Korei Południowej - Seulu.

Iga Świątek nie odpowiadała więc na pytanie wprost, ale zadeklarowała, że wciąż ma bardzo wysokie ambicje i marzy o tym, aby powtórzyć wielki wyczyn Steffi Graf z 1988 roku.

