Świątek usłyszała te słowa i nie wytrzymała. Od razu ruszyła z wyjaśnieniami

Iga Świątek nie zatrzymuje się po tym, jak wygrała turniej WTA 1000 Cincinnati. Wielu mogło uznać, że skoro Polka zagrała wszystkie spotkania w Ohio, to nie znajdzie czasu na miksta w ramach US Open. Jak się okazało, nic bardziej mylnego. Raszynianka zdążyła się przetransportować i po zaledwie kilkunastu godzinach stanęła do kolejnej rywalizacji na korcie, tym razem u boku Norwega Caspera Ruuda.

Warto podkreślić, że zasady obowiązujące w mikście są nieco inne, niż w przypadku gry pojedynczej. Przy okazji gry podwójnej w ramach US Open 2025 spotkania (do półfinałów włącznie) grane są do dwóch wygranych setów. Poszczególne partie są jednak skrócone do 4 wygranych gemów. Taka formuła pozwala rozegrać cały turniej w krótkim czasie. M.in. z tego powodu Świątek i Ruud stoczyli dwa zwycięskie starcia, i to jednego dnia.

Świątek i Ruud bezlitośni dla swoich rywali

Iga Świątek i Casper Ruud rozstawieni zostali z numerem trzecim. W pierwszym meczu zmierzyli się z parą Madison Keys/Frances Tiafoe. W premierowej partii tego spotkania polsko-norweska para straciła tylko jednego gema, raz doprowadzając do przełamania. W drugiej odsłonie meczu Świątek i Ruud także zdobyli jednego break pointa, odnosząc zwycięstwo nad Amerykanami.

Niedługo po tym spotkaniu nadeszło ćwierćfinałowe. Naprzeciw Świątek i Ruuda stanęli Caty McNally i Lorenzo Musetti. To spotkanie przebiegło niemal identycznie, jak poprzednie. A więc pierwszy set wygrany przez Polkę i Norwega 4:1, z jednym przełamaniem, a drugi 4:2, również z jednym break pointem. Po wygranej Świątek i Ruud udzielili pomeczowego wywiadu na korcie.

Scena na pomeczowym wywiadzie. Świątek nagle wypaliła. "Co? Nie"

Iga Świątek i Casper Ruud udzielili klasycznego pomeczowego wywiadu na korcie po tym, jak wygrali w ćwierćfinale miksta US Open. Oboje stanęli przed mikrofonem. Tenisiści zostali zapytani o to, kto kogo w ogóle zaprosił do udziału w tym turnieju.

- Pomyślałem, że jeśli Iga będzie chciała grać, to się pojawię. Wysłała mi SMS-a i zapytała, czy chcę grać - odpowiedział Casper Ruud.

W tym momencie Iga Świątek, jakby poruszona, od razu zabrała głos.

To nie jest możliwe, ponieważ kiedy twój agent zapytał mojego agenta, ty mnie zapytałeś. Nie miałam pojęcia, na co się piszę. Miałam takie "okej, chcę zagrać z Casperem"

Iga Świątek i Casper Ruud zmierzą się za kilkanaście godzin w półfinale miksta US Open. Naprzeciw polsko-norweskiej parze stanie duet rozstawiony z numerem jeden, a więc Jessica Pegula i Jack Draper.

Iga Świątek i Casper Ruud rywalizowali o awans do półfinału US Open w mikście

DAVID GRAY / AFP AFP

Iga Świątek, Casper Ruud JULIEN DE ROSA/AFP/East News, AFP7 vía Europa Press/Associated Press East News

